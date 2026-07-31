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МИД России призвал осудить варварские нападения ВСУ - РИА Новости, 31.07.2026
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17:07 31.07.2026 (обновлено: 17:14 31.07.2026)
МИД России призвал осудить варварские нападения ВСУ

МИД России призвал осудить варварские нападения ВСУ на мирных жителей

© РИА НовостиЗдание МИД России в Москве
Здание МИД России в Москве - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости
Здание МИД России в Москве. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Россия призвала западные страны осудить нападения украинских неонацистов на мирных граждан России.
  • За период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ в российских регионах погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия призвала незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на ее мирных граждан и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
"Призываем их (западных спонсоров киевского режима. - ред.) незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на мирных граждан России и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режима", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.
По данным МИД, за период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ в российских регионах погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены; есть жертвы среди детей - один погибший и 13 раненых.
Очередным резонансным преступлением в ведомстве назвали удар БПЛА 29 июля по рейсовому автобусу на автодороге Луганск-Светлодарск, где ранения получили 10 человек - семь женщин и трое мужчин.
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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