МИД России призвал осудить варварские нападения ВСУ

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия призвала западные страны осудить нападения украинских неонацистов на мирных граждан России.
- За период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ в российских регионах погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия призвала незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на ее мирных граждан и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
По данным МИД, за период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ в российских регионах погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены; есть жертвы среди детей - один погибший и 13 раненых.
Очередным резонансным преступлением в ведомстве назвали удар БПЛА 29 июля по рейсовому автобусу на автодороге Луганск-Светлодарск, где ранения получили 10 человек - семь женщин и трое мужчин.
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