Краткий пересказ от РИА ИИ Россия призвала западные страны осудить нападения украинских неонацистов на мирных граждан России.

За период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ в российских регионах погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия призвала незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на ее мирных граждан и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режима, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Призываем их (западных спонсоров киевского режима. - ред.) незамедлительно осудить варварские нападения украинских неонацистов на мирных граждан России и дистанцироваться от военной и политической поддержки преступного киевского режима", - говорится в комментарии Захаровой на сайте ведомства.

По данным МИД, за период с 24 по 31 июля из-за обстрелов и ударов дронов ВСУ в российских регионах погибли не менее 61 человека, еще 327 ранены; есть жертвы среди детей - один погибший и 13 раненых.