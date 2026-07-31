В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ на фермерское хозяйство

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали фермерское хозяйство в селе Кирово Запорожской области.
- В результате атаки погиб мужчина 2000 года рождения, также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали фермерское хозяйство в селе Кирово Запорожской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Также Балицкий добавил, что специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, для его обезвреживания задействованы саперные группы.
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