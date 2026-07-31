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В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ на фермерское хозяйство - РИА Новости, 31.07.2026
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16:56 31.07.2026
В Запорожской области мужчина погиб при атаке ВСУ на фермерское хозяйство

ВСУ атаковали фермерское хозяйство в Запорожской области, погиб мужчина

© Фото : Балицкий Евгений/MAXПоследствия атаки украинских БПЛА на фермерское хозяйстве в селе Кирово Запорожской области
Последствия атаки украинских БПЛА на фермерское хозяйстве в селе Кирово Запорожской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Балицкий Евгений/MAX
Последствия атаки украинских БПЛА на фермерское хозяйстве в селе Кирово Запорожской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ атаковали фермерское хозяйство в селе Кирово Запорожской области.
  • В результате атаки погиб мужчина 2000 года рождения, также был обнаружен неразорвавшийся боеприпас.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали фермерское хозяйство в селе Кирово Запорожской области, погиб мужчина, сообщил губернатор Евгений Балицкий.
"В районе села Кирово Токмакского муниципального округа ударные БПЛА противника атаковали территорию фермерского хозяйства, погиб мужчина 2000 года рождения", - написал Балицкий в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что на месте работают оперативные службы. Также Балицкий добавил, что специалисты выявили неразорвавшийся боеприпас, для его обезвреживания задействованы саперные группы.
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Специальная военная операция на УкраинеЗапорожская областьЕвгений БалицкийВооруженные силы Украины
 
 
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