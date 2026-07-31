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Дроны ВСУ ночью атаковали магазины и дом культуры в Энергодаре - РИА Новости, 31.07.2026
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15:47 31.07.2026
Дроны ВСУ ночью атаковали магазины и дом культуры в Энергодаре

Пухов: ВСУ ночью нанесли удары дронами по магазинам и дому культуры в Энергодаре

© AP Photo / Yevhen TitovУкраинские военнослужащие запускают БПЛА
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© AP Photo / Yevhen Titov
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВСУ прошедшей ночью нанесли удары дронами по магазинам и дому культуры в Энергодаре Запорожской области.
  • Под удар попали магазины "Каштан" и "Ассоль", а также помещения ДК "Современник".
  • Пострадавших нет, но есть серьезные разрушения.
СИМФЕРОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. ВСУ прошедшей ночью нанесли удары дронами по магазинам и дому культуры в Энергодаре Запорожской области , сообщил глава города Максим Пухов.
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"Сегодня ночью киевский режим в очередной раз нанёс террористические удары по объектам инфраструктуры Энергодара. Под удар беспилотников попали магазины "Каштан" и "Ассоль", а также помещения ДК "Современник", где занимаются творческие коллективы города и нет никаких военных", - написал Пухов в канале на платформе "Макс".
Он отметил, что пострадавших нет, но есть серьезные разрушения.
"Не имея успехов на фронте, ВСУ сконцентрировали усилия на терроре мирного Энергодара, каждый день нанося удары по гражданской инфраструктуре и постоянно осложняя жизнь энергодарцам", - добавил глава города.
Коммунальщики, энергетики, все службы и ведомства города в круглосуточном режиме работают, восстанавливая повреждения и устраняя последствия ударов по системам жизнеобеспечения, отметил Пухов.
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