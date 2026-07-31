ВСУ атаковали стихийный рынок в Каховке, погибших нет

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ атаковали стихийный рынок на Светловской площади в Каховке во время встречи с местными жителями.
- По словам главы муниципального округа Павла Филипчука, пострадавших нет, дрон попал в машину перед местом скопления людей.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. ВСУ атаковали стихийный рынок на Светловской площади в Каховке Херсонской области, когда рядом проходила встреча с местными жителями, погибших нет, сообщил глава муниципального округа Павел Филипчук.
"Нацисты обстреляли стихийный рынок на Светловской площади в Каховке. Проводил встречу с жителями возле Универсама. И в этот момент взрыв. Подбегаю к месту взрыва. Все живы. Оглушило всех, кто-то лежит на земле, люди испуганы - но живы", - рассказал он в своих соцсетях.
Как сообщил глава округа, дрон не долетел пару метров до места скопления людей, попав в машину, стоявшую перед ними.
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