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В ДНР при атаке БПЛА ВСУ повреждены два автотранспортных средства - РИА Новости, 31.07.2026
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14:20 31.07.2026 (обновлено: 14:21 31.07.2026)
В ДНР при атаке БПЛА ВСУ повреждены два автотранспортных средства

В Горловке при атаке БПЛА ВСУ повреждены два автотранспортных средства

© РИА Новости / Николай Хижняк | Перейти в медиабанкШеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России
Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Николай Хижняк
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Шеврон на рукаве бушлата сотрудника МЧС России. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Горловке в ДНР повреждены два автотранспортных средства коммунального предприятия в результате атаки украинского беспилотника.
  • Также поврежден гражданский автомобиль вследствие еще одной атаки дрона.
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Два автотранспортных средства коммунального предприятия повреждены в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА ВСУ в Горловке повреждены два автотранспортных средства одного из коммунальных предприятий", – написал он в своем Telegram-канале.
Приходько отметил, что вследствие еще одной атаки украинского дрона поврежден также гражданский автомобиль.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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