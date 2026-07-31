В ДНР при атаке БПЛА ВСУ повреждены два автотранспортных средства

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Горловке в ДНР повреждены два автотранспортных средства коммунального предприятия в результате атаки украинского беспилотника.
- Также поврежден гражданский автомобиль вследствие еще одной атаки дрона.
ДОНЕЦК, 31 июл - РИА Новости. Два автотранспортных средства коммунального предприятия повреждены в результате атаки украинского беспилотника в Горловке в ДНР, сообщил мэр города Иван Приходько.
"В результате удара БПЛА ВСУ в Горловке повреждены два автотранспортных средства одного из коммунальных предприятий", – написал он в своем Telegram-канале.
Приходько отметил, что вследствие еще одной атаки украинского дрона поврежден также гражданский автомобиль.
Горловка находится в 50 километрах севернее Донецка. В городе расположены химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР: до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
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