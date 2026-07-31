ВС России поразили места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами бомб ФАБ-1500 уничтожили места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР.
- Атаке поверглись пункты временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады в Орехове и 30-й отдельной механизированной бригады в Славянске.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Экипажи многофункциональных истребителей-бомбардировщиков Су-34 ВКС России ударами бомб ФАБ-1500 уничтожили места скопления боевиков ВСУ в Запорожской области и ДНР, сообщило в пятницу Министерство обороны РФ.
"Накануне двумя авиабомбами ФАБ-1500, оборудованными универсальными модулями планирования и коррекции (УМПК), был нанесен удар по пункту временной дислокации 65-й отдельной механизированной бригады ВСУ в населенном пункте Орехов Запорожской области. Также двумя авиабомбами ФАБ-1500 с УМПК был нанесен удар по пункту временной дислокации личного состава 30 отдельной механизированной бригады ВСУ в н.п. Славянск Донецкой Народной Республики", - говорится в сообщении.
Российское военное ведомство показало кадры уничтожения мест скопления боевиков ВСУ.
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