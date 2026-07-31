В Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ В результате ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области один человек погиб, двое ранены.

Супруг погибшей женщины находится в крайне тяжелом состоянии, а еще одной пострадавшей оказана помощь, от госпитализации она отказалась.

БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Борисовка Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.

"Во время удара со стороны ВСУ один человек погиб, двое получили ранения. Поселок Борисовка Борисовского округа подвергся ракетному обстрелу. В результате попадания снарядов в частные дома женщина скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе " Макс ".

По их информации, супруг погибшей в крайне тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы госпитализирован в местную больницу.