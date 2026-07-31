В Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ погиб человек

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В результате ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области один человек погиб, двое ранены.
- Супруг погибшей женщины находится в крайне тяжелом состоянии, а еще одной пострадавшей оказана помощь, от госпитализации она отказалась.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Борисовка Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
По их информации, супруг погибшей в крайне тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы госпитализирован в местную больницу.
Еще одной женщине, получившей осколочное непроникающее ранение голени, оказали помощь в больнице, от предложенной госпитализации она отказалась, добавили в оперштабе.
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22 июня 2022, 17:18