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В Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ погиб человек - РИА Новости, 31.07.2026
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10:20 31.07.2026 (обновлено: 10:29 31.07.2026)
В Белгородской области при ракетном обстреле ВСУ погиб человек

В поселке Борисовка при ракетном обстреле ВСУ погиб человек

© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAXПоследсвия удара ВСУ в Белгородской области
Последсвия удара ВСУ в Белгородской области - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Оперштаб Белгородской области/MAX
Последсвия удара ВСУ в Белгородской области
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В результате ракетного обстрела поселка Борисовка Белгородской области один человек погиб, двое ранены.
  • Супруг погибшей женщины находится в крайне тяжелом состоянии, а еще одной пострадавшей оказана помощь, от госпитализации она отказалась.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Один человек погиб, двое ранены в результате ракетного обстрела ВСУ поселка Борисовка Белгородской области, сообщили в региональном оперштабе.
"Во время удара со стороны ВСУ один человек погиб, двое получили ранения. Поселок Борисовка Борисовского округа подвергся ракетному обстрелу. В результате попадания снарядов в частные дома женщина скончалась от полученных травм", - говорится в сообщении оперштаба в канале на платформе "Макс".
По их информации, супруг погибшей в крайне тяжелом состоянии со множественными осколочными ранениями и рваными ранами голени и стопы госпитализирован в местную больницу.
Еще одной женщине, получившей осколочное непроникающее ранение голени, оказали помощь в больнице, от предложенной госпитализации она отказалась, добавили в оперштабе.
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