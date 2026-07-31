Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото

Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде

ВСУ за сутки 51 раз атаковали Белгородскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинские военные за прошедшие сутки 51 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области.

Перехвачены 88 БПЛА, две мирные жительницы ранены.

БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 51 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, перехвачены 88 БПЛА, два мирных жителя ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.

"За минувшие сутки ВСУ 51 раз атаковали территорию Белгородской области … Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 88 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в Telegram-канале

Он добавил, что противник произвел один артиллерийский обстрел. Под удары попали Белгород и 14 округов области.