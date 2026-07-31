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ВСУ за сутки 51 раз атаковали Белгородскую область - РИА Новости, 31.07.2026
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09:53 31.07.2026
ВСУ за сутки 51 раз атаковали Белгородскую область

ВСУ за сутки 51 раз атаковали Белгородскую область, 88 БПЛА перехвачены

© РИА Новости / Константин Михальчевский | Перейти в медиабанкМодульное укрытие на одной из улиц в Белгороде
Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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Модульное укрытие на одной из улиц в Белгороде. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинские военные за прошедшие сутки 51 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области.
  • Перехвачены 88 БПЛА, две мирные жительницы ранены.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Украинские военные за прошедшие сутки 51 раз атаковали 15 муниципалитетов Белгородской области, кроме того, перехвачены 88 БПЛА, два мирных жителя ранены, сообщил врио губернатора Александр Шуваев.
"За минувшие сутки ВСУ 51 раз атаковали территорию Белгородской области… Благодаря профессиональной работе расчетов противовоздушной обороны и всех задействованных подразделений 88 беспилотников сбиты и подавлены", - написал Шуваев в Telegram-канале.
Он добавил, что противник произвел один артиллерийский обстрел. Под удары попали Белгород и 14 округов области.
"В Белгородском и Шебекинском округах ранены две мирные жительницы. Одна из них продолжает стационарное лечение", - уточнил врио губернатора.
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