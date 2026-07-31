ВСУ за сутки 71 раз атаковали Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ
- ВСУ 71 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области за прошедшие сутки.
- Сбито 90 украинских беспилотников различного типа.
- В результате атак повреждены здания и автомобиль в поселке Жеденовский, а также покрытие на АЗС в хуторе Фонов, погибших и пострадавших нет.
КУРСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ 71 раз за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, кроме того, сбито 90 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.
"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 30 июля до 9.00 31 июля сбито 90 вражеских беспилотников различного типа. Семьдесят один раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе "Макс".
Он уточнил, что 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.
"В результате атак в поселке Жеденовский Хомутовского района повреждены фасад дома, окна, забор, один автомобиль уничтожен, один поврежден... В хуторе Фонов Рыльского района повреждено покрытие между резервуарами на АЗС", - добавил он.
По словам Хинштейна, погибших и пострадавших нет.
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