ВСУ за сутки 71 раз атаковали Курскую область

Краткий пересказ от РИА ИИ ВСУ 71 раз атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области за прошедшие сутки.

Сбито 90 украинских беспилотников различного типа.

В результате атак повреждены здания и автомобиль в поселке Жеденовский, а также покрытие на АЗС в хуторе Фонов, погибших и пострадавших нет.

КУРСК, 31 июл - РИА Новости. ВСУ 71 раз за прошедшие сутки атаковали из артиллерии отселенные приграничные районы Курской области, кроме того, сбито 90 украинских беспилотников различного типа, погибших и пострадавших нет, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

"Сводка об оперативной обстановке в Курской области за прошедшие сутки. Всего в период с 9.00 30 июля до 9.00 31 июля сбито 90 вражеских беспилотников различного типа. Семьдесят один раз враг применил артиллерию по отселенным районам", - написал Хинштейн в своем канале на платформе " Макс ".

Он уточнил, что 20 раз беспилотники атаковали территорию региона с помощью взрывных устройств.

"В результате атак в поселке Жеденовский Хомутовского района повреждены фасад дома, окна, забор, один автомобиль уничтожен, один поврежден... В хуторе Фонов Рыльского района повреждено покрытие между резервуарами на АЗС", - добавил он.