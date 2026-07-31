Четыре экс-заключенных из состава ВСУ попали в плен под Харьковом

Краткий пересказ от РИА ИИ Украинское командование попыталось перебросить бывших заключенных к передовым позициям на харьковском направлении.

Четверо украинских военнослужащих из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, бывших заключенных, попали в плен около села Анищино.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Командование ВСУ на попыталось перебросить к передовым позициям бывших заключенных на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах

"В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129-й ОТМБр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты — бывшие заключенные", — сообщил собеседник агентства.

Часть из них бойцы уничтожили.

Также экс-заключенные попали под огневое поражение российских войск в районе населенного пункта Водяное, добавили в силовых структурах.