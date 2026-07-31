Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украинское командование попыталось перебросить бывших заключенных к передовым позициям на харьковском направлении.
- Четверо украинских военнослужащих из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, бывших заключенных, попали в плен около села Анищино.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Командование ВСУ на попыталось перебросить к передовым позициям бывших заключенных на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах
"В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129-й ОТМБр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты — бывшие заключенные", — сообщил собеседник агентства.
Часть из них бойцы уничтожили.
Также экс-заключенные попали под огневое поражение российских войск в районе населенного пункта Водяное, добавили в силовых структурах.
На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". По данным Минобороны, бойцы за сутки уничтожили 95 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
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22 июня 2022, 17:18