Рейтинг@Mail.ru
Четыре экс-заключенных из состава ВСУ попали в плен под Харьковом - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
06:33 31.07.2026 (обновлено: 07:30 31.07.2026)
Четыре экс-заключенных из состава ВСУ попали в плен под Харьковом

Четыре экс-заключенных из состава ВСУ попали в плен на харьковском направлении

© REUTERS / Anatolii StepanovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Anatolii Stepanov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украинское командование попыталось перебросить бывших заключенных к передовым позициям на харьковском направлении.
  • Четверо украинских военнослужащих из состава 129-й отдельной тяжелой механизированной бригады ВСУ, бывших заключенных, попали в плен около села Анищино.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Командование ВСУ на попыталось перебросить к передовым позициям бывших заключенных на Харьковском направлении, сообщили РИА Новости в силовых структурах
"В результате стрелкового боя около села Анищино четверо украинских националистов из состава 129-й ОТМБр ВСУ взяты в плен. Все вражеские солдаты — бывшие заключенные", — сообщил собеседник агентства.
Украинский военный - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
ВСУ упростили процедуру возвращения дезертиров в военные части
Вчера, 23:29
Часть из них бойцы уничтожили.
Также экс-заключенные попали под огневое поражение российских войск в районе населенного пункта Водяное, добавили в силовых структурах.
На этом и Сумском направлениях действует группировка "Север". По данным Минобороны, бойцы за сутки уничтожили 95 военнослужащих ВСУ, две боевые бронированные машины и четыре автомобиля.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18
 
Специальная военная операция на УкраинеВооруженные силы Украины
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала