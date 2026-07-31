ВС России сбили десять БПЛА в Севастополе за ночь

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Подразделения Вооруженных сил России сбили над Севастополем десять БПЛА.
- Силы ПВО, Черноморского флота и мобильные огневые группы участвовали в уничтожении БПЛА.
СЕВАСТОПОЛЬ, 31 июл - РИА Новости. Подразделения Вооруженных сил России сбили в небе над Севастополем десять БПЛА украинских боевиков за ночь , сообщил губернатор Михаил Развожаев.
"Силы ПВО, Черноморского флота и наши мобильные огневые группы уничтожили этой ночью десять БПЛА", - говорится в сообщении в официальном канале губернатора на платформе "Макс".
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
22 июня 2022, 17:18