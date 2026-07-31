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Айсен Николаев: Объем ВРП Якутии в 2025 году превысил 2,6 триллиона рублей - РИА Новости, 31.07.2026
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Республика Саха (Якутия)
 
14:03 31.07.2026
Айсен Николаев: Объем ВРП Якутии в 2025 году превысил 2,6 триллиона рублей

В I полугодии 2026 года экономика Якутии показала рост около одного процента

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкАйсен Николаев
Айсен Николаев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Айсен Николаев. Архивное фото
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МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Объем валового регионального продукта Якутии по итогам 2025 года превысил 2,6 триллиона рублей, а по итогам первого полугодия 2026 года экономика показывает рост около одного процента, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.
Глава российского кабмина находится в Якутии с рабочей поездкой.
Николаев отметил, что Якутия впервые заняла первое место в стране по добыче серебра, а также сохраняет второе место по добыче угля и золота.
"Во многом это благодаря проекту Эльгинского угольного бассейна, где построен крупнейший угольный разрез и горно-обогатительная фабрика мощностью 38 миллионов тонн. Началось строительство Тихоокеанской железной дороги – первого такого частного железнодорожного проекта. Активно развивается газодобывающая промышленность. Кроме того, при поддержке правительства России в Якутии идет беспрецедентное строительство объектов энергетики", – привели слова Николаева в пресс-службе правительства республики.
Суммарная мощность строящихся энергетических объектов превышает существующие мощности региона более чем на 50% и составляет свыше 2 ГВт. В числе крупнейших проектов – газовая электростанция "Газпром энергохолдинга", Новоленская ТЭС компании "Интер РАО" и вторая очередь Якутской ГРЭС-2.
Глава Якутии добавил, что в рамках цифровой трансформации в Якутии разработаны продукты для реального сектора экономики и социальной сферы, системы мониторинга лесных пожаров, управления платежами и тарифами, идет цифровизация северного завоза. "Через ИТ-парк прошли 260 резидентов, ставших самостоятельными компаниями. Сегодня в креативной отрасли Якутии работает на 10% больше людей, чем в 2022 году. Особый приоритет мы уделяем развитию искусственного интеллекта. По итогам конференции AI Journey Якутия была признана лидером по развитию искусственного интеллекта среди регионов страны", – сказал Николаев. Он также отметил, что в 2024 году Якутия первой среди регионов России создала Центр кибербезопасности, который уже отразил свыше 135 миллионов кибератак.
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