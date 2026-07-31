Айсен Николаев: Объем ВРП Якутии в 2025 году превысил 2,6 триллиона рублей

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Объем валового регионального продукта Якутии по итогам 2025 года превысил 2,6 триллиона рублей, а по итогам первого полугодия 2026 года экономика показывает рост около одного процента, сообщил глава республики Айсен Николаев в ходе встречи с премьер-министром РФ Михаилом Мишустиным.

Глава российского кабмина находится в Якутии с рабочей поездкой.

Николаев отметил, что Якутия впервые заняла первое место в стране по добыче серебра, а также сохраняет второе место по добыче угля и золота.

"Во многом это благодаря проекту Эльгинского угольного бассейна, где построен крупнейший угольный разрез и горно-обогатительная фабрика мощностью 38 миллионов тонн. Началось строительство Тихоокеанской железной дороги – первого такого частного железнодорожного проекта. Активно развивается газодобывающая промышленность. Кроме того, при поддержке правительства России в Якутии идет беспрецедентное строительство объектов энергетики", – привели слова Николаева в пресс-службе правительства республики.

Суммарная мощность строящихся энергетических объектов превышает существующие мощности региона более чем на 50% и составляет свыше 2 ГВт. В числе крупнейших проектов – газовая электростанция "Газпром энергохолдинга", Новоленская ТЭС компании "Интер РАО" и вторая очередь Якутской ГРЭС-2.