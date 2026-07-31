Врач рассказал, как частый просмотр коротких видео влияет на мозг ребенка

Краткий пересказ от РИА ИИ Частый просмотр коротких видео может привести к потере чувствительности рецепторов дофамина у детей.

Из-за нарушения работы дофамина у ребенка может развиться предиктивная апатия, при которой мозг перестает верить в результат усилий.

Врач рекомендовал родителям показывать детям альтернативные способы времяпрепровождения и получать дофамин, а также ограничивать использование телефона для просмотра видео.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рецепторы дофамина в мозге ребенка могут потерять чувствительность из-за частого просмотра коротких видео, необходимо показывать детям альтернативные способы времяпрепровождения, сообщил РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Заур Хатшуков.

"Если ребенок получает сверхвысокие и сверхчастые дофаминовые вспышки по 100–200 раз в день, его рецепторы к дофамину постепенно теряют чувствительность. Они как бы говорят: "уже не впечатляет". Это называется дофаминовая толерантность. Точно такой же механизм у зависимости, только здесь поведенческий фактор", - сказал Хатшуков, отвечая на вопрос о том, как влияет просмотр коротких роликов на мозг ребенка.

Эксперт отметил, что после того, как работа дофамина нарушается, ребенка перестают увлекать книги. Однако он не притворяется и не ленится, а действительно не получает никакого подкрепления от процесса. Ему физически плохо от того, что он пытается делать что-то медленное.

"Мы, врачи, называем это состояние предиктивной апатией: мозг перестает верить, что от усилий вообще может быть какой-то результат", - уточнил он.

Врач обратил внимание, что у ребенка, выросшего на клипах, сбивается последовательное мышление, страдает память, нарушается саккадическое движение глаз - они разучиваются плавно скользить по строчке, им нужны резкие скачки.

"И самое тревожное: способность к отсроченному удовольствию — базовая компетенция, которая предсказывает будущую успеваемость и даже зарплату — у таких детей падает кратно", - рассказал Хатшуков.