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Врач рассказал, как частый просмотр коротких видео влияет на мозг ребенка - РИА Новости, 31.07.2026
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16:36 31.07.2026 (обновлено: 16:38 31.07.2026)
Врач рассказал, как частый просмотр коротких видео влияет на мозг ребенка

Дофаминовые рецепторы в мозге ребенка теряют чувствительность от коротких видео

© AP Photo / Emilio MorenattiРебенок со смартфоном
Ребенок со смартфоном - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Emilio Morenatti
Ребенок со смартфоном. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Частый просмотр коротких видео может привести к потере чувствительности рецепторов дофамина у детей.
  • Из-за нарушения работы дофамина у ребенка может развиться предиктивная апатия, при которой мозг перестает верить в результат усилий.
  • Врач рекомендовал родителям показывать детям альтернативные способы времяпрепровождения и получать дофамин, а также ограничивать использование телефона для просмотра видео.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Рецепторы дофамина в мозге ребенка могут потерять чувствительность из-за частого просмотра коротких видео, необходимо показывать детям альтернативные способы времяпрепровождения, сообщил РИА Новости ассистент кафедры пропедевтики детских болезней ИМД Пироговского университета Заур Хатшуков.
"Если ребенок получает сверхвысокие и сверхчастые дофаминовые вспышки по 100–200 раз в день, его рецепторы к дофамину постепенно теряют чувствительность. Они как бы говорят: "уже не впечатляет". Это называется дофаминовая толерантность. Точно такой же механизм у зависимости, только здесь поведенческий фактор", - сказал Хатшуков, отвечая на вопрос о том, как влияет просмотр коротких роликов на мозг ребенка.
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Эксперт отметил, что после того, как работа дофамина нарушается, ребенка перестают увлекать книги. Однако он не притворяется и не ленится, а действительно не получает никакого подкрепления от процесса. Ему физически плохо от того, что он пытается делать что-то медленное.
"Мы, врачи, называем это состояние предиктивной апатией: мозг перестает верить, что от усилий вообще может быть какой-то результат", - уточнил он.
Врач обратил внимание, что у ребенка, выросшего на клипах, сбивается последовательное мышление, страдает память, нарушается саккадическое движение глаз - они разучиваются плавно скользить по строчке, им нужны резкие скачки.
"И самое тревожное: способность к отсроченному удовольствию — базовая компетенция, которая предсказывает будущую успеваемость и даже зарплату — у таких детей падает кратно", - рассказал Хатшуков.
Врач посоветовал родителям прививать ребенку правило того, что телефон используется лишь для звонков и в случае реальной потребности. Кроме того, крайне важно показывать ребенку личный пример: читать при нем, а не листать ролики. Также рекомендуется показать детям другие хобби и способы получать дофамин.
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