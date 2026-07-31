Врач предупредил об опасности популярных роллов в тубусе

Краткий пересказ от РИА ИИ Врач-терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола заявил, что роллы в тубусе могут быть опасны из-за антисанитарии.

По словам врача, роллы стабильно занимают одно из первых мест среди причин летних кишечных инфекций, так как рыба — крайне скоропортящийся продукт.

Гастроэнтеролог рекомендовал покупать роллы только в проверенных местах и не откладывать их употребление.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Популярные роллы в тубусе опасны из-за антисанитарии, которая может стать причиной кишечной инфекции, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник "Персона" и "Прозрение" Артем Мацола.

"Если говорить откровенно, сам по себе формат "роллов в тубусе" (Sushi Push Pop) не несет каких-то уникальных или сверхъестественных рисков. Опасность здесь ровно такая же, как и у любого другого фастфуда или уличной еды. Главный враг - это антисанитария. Когда мы не видим процесса приготовления, всегда возникают вопросы к условиям, в которых это делалось, к свежести ингредиентов и, конечно, к гигиене рук того, кто эту еду готовил и продавал", - сказал Мацола информационному порталу РИАМО

Он отметил то, что если ролл приготовлен качественно, из хорошей рыбы, риса и овощей, то это вполне сбалансированный и питательный перекус.

"Однако в моей врачебной практике роллы стабильно занимают одно из первых мест среди причин летних кишечных инфекций. И неважно, были это роллы из уличного ларька или из дорогого ресторана. Рыба - крайне скоропортящийся продукт. В теплое время года патогенная флора в ней размножается очень быстро, что существенно повышает риск подхватить инфекцию", - указал он.