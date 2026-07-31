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Врач предупредил об опасности популярных роллов в тубусе - РИА Новости, 31.07.2026
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15:06 31.07.2026 (обновлено: 15:12 31.07.2026)
Врач предупредил об опасности популярных роллов в тубусе

Гастроэнтеролог Мацола: роллы в тубусе могут быть опасны из-за антисанитарии

© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев | Перейти в медиабанкРоллы
Роллы - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Дмитрий Чеботаев
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Врач-терапевт, гастроэнтеролог Артем Мацола заявил, что роллы в тубусе могут быть опасны из-за антисанитарии.
  • По словам врача, роллы стабильно занимают одно из первых мест среди причин летних кишечных инфекций, так как рыба — крайне скоропортящийся продукт.
  • Гастроэнтеролог рекомендовал покупать роллы только в проверенных местах и не откладывать их употребление.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Популярные роллы в тубусе опасны из-за антисанитарии, которая может стать причиной кишечной инфекции, рассказал врач-терапевт, гастроэнтеролог сети клиник "Персона" и "Прозрение" Артем Мацола.
"Если говорить откровенно, сам по себе формат "роллов в тубусе" (Sushi Push Pop) не несет каких-то уникальных или сверхъестественных рисков. Опасность здесь ровно такая же, как и у любого другого фастфуда или уличной еды. Главный враг - это антисанитария. Когда мы не видим процесса приготовления, всегда возникают вопросы к условиям, в которых это делалось, к свежести ингредиентов и, конечно, к гигиене рук того, кто эту еду готовил и продавал", - сказал Мацола информационному порталу РИАМО.
Он отметил то, что если ролл приготовлен качественно, из хорошей рыбы, риса и овощей, то это вполне сбалансированный и питательный перекус.
"Однако в моей врачебной практике роллы стабильно занимают одно из первых мест среди причин летних кишечных инфекций. И неважно, были это роллы из уличного ларька или из дорогого ресторана. Рыба - крайне скоропортящийся продукт. В теплое время года патогенная флора в ней размножается очень быстро, что существенно повышает риск подхватить инфекцию", - указал он.
Врач добавил, что необходимо покупать трендовое блюдо только в проверенных местах, в которых следят за санитарно-эпидемиологическими нормами и где много клиентов. Помимо этого, врач посоветовал всегда иметь с собой антисептик или влажные салфетки. А самое главное - не откладывать употребление продукта, так как при комнатной температуре выше риск размножения бактерий в скоропортящейся рыбе.
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