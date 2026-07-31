Володин рассказал о законах, которые вступают в силу в августе

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В августе накопительные пенсии проиндексируют на 17,3%, а срочные пенсионные выплаты — на 19,32%.
- Вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договоров связи с иностранцами и усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки.
- Дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Председатель Госдумы Вячеслав Володин рассказал о законах, вступающих в силу в августе, в том числе об индексации накопительных пенсий и срочных выплат.
"Индексация накопительных пенсий и срочных выплат. Размер накопительной пенсии вырастет на 17,3 процента, а срочной пенсионной выплаты — на 19,32 процента. Изменения коснутся свыше 160 тысяч граждан", — написал он на платформе "Макс".
Другие нововведения:
- вводится уголовная ответственность за нарушение требований законодательства при заключении договоров связи с иностранцами;
- усиливается наказание за незаконный сбор или распространение сведений о частной жизни, а также за нарушение тайны переписки;
- участники добровольческих формирований смогут брать дополнительный отпуск по личным обстоятельствам;
- дети Героев России и полных кавалеров ордена Славы получат право на первоочередное зачисление в школы и детские сады;
- пользователи "Госуслуг" перестанут получать налоговые уведомления по почте — их будут по умолчанию направлять в личный кабинет (от этой опции можно отказаться и по-прежнему получать бумажные квитанции);
- режим налоговой тайны распространят на сведения в личном кабинете на "Госуслугах";
- управляющим компаниям будет грозить штраф за нарушение правил взаимодействия с оператором связи при монтаже и эксплуатации сетей в многоквартирных домах.