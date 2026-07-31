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Биохимик пояснила, почему вред питья во время и после еды является мифом - РИА Новости, 31.07.2026
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16:37 31.07.2026 (обновлено: 16:38 31.07.2026)
Биохимик пояснила, почему вред питья во время и после еды является мифом

Нутрициолог Дивинская: вода во время или сразу после еды не нарушает пищеварение

© Фото : FreepikДевушка пьет воду
Девушка пьет воду - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Freepik
Девушка пьет воду. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Употребление жидкости во время и после еды не нарушает пищеварение, считает биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
  • В исследовании, где одна группа выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, а другая — нет, участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше через 12 недель.
  • Эффект от употребления воды перед едой не универсален и зависит от времени и индивидуальных особенностей, отметила врач.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вред питья во время и после еды является мифом, употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение, считает биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.
"Вода во время или сразу после еды, вопреки популярному мифу о "разбавлении желудочного сока", не нарушает пищеварение. Этот тезис не подтвержден серьезными клиническими данными", - заявила Дивинская в беседе с интернет-порталом NEWS.ru.
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Нутрициолог также рассказала об исследовании, во время которого 84 взрослых с ожирением были разделены на две группы. Одна выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая - нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше второй.
"Однако этот эффект не универсален. Результат сильно зависит от времени и индивидуальных особенностей", - отметила врач.
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