Биохимик пояснила, почему вред питья во время и после еды является мифом

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Вред питья во время и после еды является мифом, употребление жидкости во время трапезы не нарушает пищеварение, считает биохимик, доказательный нутрициолог и специалист по пищевому поведению Анна Дивинская.

Нутрициолог также рассказала об исследовании, во время которого 84 взрослых с ожирением были разделены на две группы. Одна выпивала 500 миллилитров воды за полчаса до каждого основного приема пищи, другая - нет. Через 12 недель участники первой группы потеряли в среднем на 3,6 килограмма больше второй.