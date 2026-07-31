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Лавров: МИД продолжит помогать в организации профобразования ветеранов СВО - РИА Новости, 31.07.2026
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11:36 31.07.2026
Лавров: МИД продолжит помогать в организации профобразования ветеранов СВО

Лавров: МИД продолжит поддерживать дополнительное профобразование ветеранов СВО

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • МИД продолжит содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов СВО, заявил Лавров.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. МИД России продолжит содействовать организации дополнительного профессионального образования ветеранов СВО, заявил глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров.
"Министерство иностранных дел, наши учебные заведения продолжат содействовать организации дополнительного профессионального образования для ветеранов специальной военной операции", - заявил Лавров в послании, озвученном в ходе церемонии вручения дипломов ветеранам СВО, завершившим программу профессиональной переподготовки в МГИМО.
Программа профессиональной переподготовки ветеранов СВО реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России. Ранее в ГлавУПДК при МИД России сообщили РИА Новости, что ветераны СВО в рамках программы профессиональной переподготовки в МГИМО изучают инвестиции в городское хозяйство, проектное управление, экологию и устойчивое развитие.
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