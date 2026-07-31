Украинские СМИ сообщили о новом взрыве в Харькове

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Харькове прогремел новый взрыв на фоне воздушной тревоги.
- Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Новый взрыв прогремел в Харькове на востоке Украины на фоне воздушной тревоги, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Ранее в пятницу телеканал уже сообщал о взрывах в городе.
"В Харькове был слышен взрыв", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Согласно данным онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации, в части Харьковской области звучит сигнал воздушной тревоги.