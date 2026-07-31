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В Киеве началось масштабное протестное шествие в поддержку Федорова - РИА Новости, 31.07.2026
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20:29 31.07.2026
В Киеве началось масштабное протестное шествие в поддержку Федорова

В Киеве началось масштабное шествие в поддержку Федорова

© Суспільне НовиниУчастники шествия в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова в Киеве. Кадр видео
Участники шествия в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова в Киеве. Кадр видео - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Суспільне Новини
Участники шествия в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова в Киеве. Кадр видео
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Киеве началось протестное шествие в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова.
  • Митингующие просят вернуть Федорова на пост и дать ему год на проведение реформ в оборонной сфере.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Масштабное протестное шествие в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова началось в Киеве, митингующие просят вернуть его на пост и дать ему год на проведение реформ, сообщает украинский телеканал "Общественное".
Киеве начинается протестное шествие с призывом к... (Владимиру Зеленскому - ред.) продолжить диалог с Михаилом Федоровым и дать ему год на проведение реформ в оборонной сфере", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале "Общественного".
Как отмечает телеканал, участники пройдут от памятника Шевченко до площади Ивана Франко.
Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского.
Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского. Нового министра обороны пока не назначили. Исполнять его обязанности Зеленский поручил Евгению Хмаре.
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