В Киеве началось масштабное протестное шествие в поддержку Федорова

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Масштабное протестное шествие в поддержку экс-министра обороны Михаила Федорова началось в Киеве, митингующие просят вернуть его на пост и дать ему год на проведение реформ, сообщает украинский телеканал "Общественное".

Парламент Украины 16 июля утвердил 16 новых министров, оставив незанятыми лишь кресла глав МИД и минобороны. До этого Зеленский заявил о намерении в очередной раз сменить правительство, в том числе отправить в отставку министра обороны Михаила Федорова. На фоне отставки Федорова в Киеве и других городах страны начались митинги в его поддержку, а также акции против занимавшего тогда пост главкома ВСУ Александра Сырского.