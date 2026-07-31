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Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку - РИА Новости, 31.07.2026
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19:30 31.07.2026 (обновлено: 19:37 31.07.2026)
Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку

Трамп: Путин и Зеленский хотят заключить сделку, но она потребует уступок

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине.
  • По его мнению, для заключения сделки обеим сторонам придется пойти на уступки.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, но она потребует уступок от обеих сторон.
"Думаю, он (Зеленский - ред.) хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки", - сказал Трамп на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
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