Трамп считает, что Путин и Зеленский хотят заключить сделку

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп выразил мнение, что президент РФ Владимир Путин и Владимир Зеленский хотят заключить сделку по завершению конфликта на Украине, но она потребует уступок от обеих сторон.

"Думаю, он (Зеленский - ред.) хочет заключить сделку, и думаю, Путин хочет заключить сделку ... никто не хочет идти на уступки, но им обоим придется пойти на какие-то уступки", - сказал Трамп на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.