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Генералы ВСУ уходят на пенсию после отставки Сырского, заявили силовики - РИА Новости, 31.07.2026
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Генералы ВСУ уходят на пенсию после отставки Сырского, заявили силовики

РИА Новости: украинские генералы уходят на пенсию после увольнения Сырского

© Фото : офис президента УкраиныАлександр Сырский
Александр Сырский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Александр Сырский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского ряд высокопоставленных военных приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью.
  • Среди ушедших на пенсию — бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского ряд высокопоставленных военных приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идет о бывшем заместителе главнокомандующего Андрее Лебеденко и экс-начальнике тыла ВСУ Владимире Карпенко.
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"Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почётную пенсию и развивать украинскую военную науку", — сказал он.
По его данным, Карпенко проходит лечение в одном из военных госпиталей Киева и рассматривает возможность оформления инвалидности 2-й категории.
Указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского был подписан 22 июля.
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