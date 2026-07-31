Генералы ВСУ уходят на пенсию после отставки Сырского, заявили силовики

Краткий пересказ от РИА ИИ
- После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского ряд высокопоставленных военных приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью.
- Среди ушедших на пенсию — бывший заместитель главнокомандующего Андрей Лебеденко и экс-начальник тыла ВСУ Владимир Карпенко.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. После смены главнокомандующего украинской армии Александра Сырского ряд высокопоставленных военных приняли решение завершить службу и заняться научной деятельностью, сообщили РИА Новости в российских силовых структурах.
По словам собеседника агентства, речь идет о бывшем заместителе главнокомандующего Андрее Лебеденко и экс-начальнике тыла ВСУ Владимире Карпенко.
«
"Соратники бывшего главкома ВСУ приняли решение уйти на почётную пенсию и развивать украинскую военную науку", — сказал он.
По его данным, Карпенко проходит лечение в одном из военных госпиталей Киева и рассматривает возможность оформления инвалидности 2-й категории.
Указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского был подписан 22 июля.
Сырский — все. Зеленскому приготовиться
22 июля, 08:00