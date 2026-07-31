Захарова обвинила киевский режим в игре с огнем

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Игра с огнем" в виде атак по России, которую ведет киевский режим, еще больше обостряет международную обстановку, отодвигая перспективы мира и безопасности на континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.