Захарова обвинила киевский режим в игре с огнем

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Захарова заявила, что атаки киевского режима по России обостряют международную обстановку.
- Захарова прокомментировала активизацию террора ВСУ против гражданского населения РФ, заявив, что это отодвигает перспективы мира и безопасности на континенте.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Игра с огнем" в виде атак по России, которую ведет киевский режим, еще больше обостряет международную обстановку, отодвигая перспективы мира и безопасности на континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.