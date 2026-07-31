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Захарова обвинила киевский режим в игре с огнем - РИА Новости, 31.07.2026
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17:12 31.07.2026
Захарова обвинила киевский режим в игре с огнем

Захарова: игра Киева с огнем отодвигает перспективы мира на континенте

© Фото : МИД РоссииОфициальный представитель МИД России Мария Захарова
Официальный представитель МИД России Мария Захарова - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : МИД России
Официальный представитель МИД России Мария Захарова. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Захарова заявила, что атаки киевского режима по России обостряют международную обстановку.
  • Захарова прокомментировала активизацию террора ВСУ против гражданского населения РФ, заявив, что это отодвигает перспективы мира и безопасности на континенте.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. "Игра с огнем" в виде атак по России, которую ведет киевский режим, еще больше обостряет международную обстановку, отодвигая перспективы мира и безопасности на континенте, заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
"Игра с огнем" лишь еще больше обостряет международно-политическую обстановку, отодвигает перспективы мира и безопасности на нашем континенте", - заявила Захарова, комментируя активизацию террора ВСУ против гражданского населения РФ.
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