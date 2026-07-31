Россия фиксирует вклад всех, кто вовлечен в атаки ВСУ, заявила Захарова

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о деструктивном вкладе всех сторон, вовлеченных в атаки ВСУ по российским регионам.
- МИД РФ тщательно фиксирует деструктивный вклад всех сторон, участвующих в атаках по российским регионам.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия фиксирует деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки ВСУ по российским регионам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
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"Деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки по российским регионам не остается незамеченным и тщательно фиксируется", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.