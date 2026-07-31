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Россия фиксирует вклад всех, кто вовлечен в атаки ВСУ, заявила Захарова - РИА Новости, 31.07.2026
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17:10 31.07.2026
Россия фиксирует вклад всех, кто вовлечен в атаки ВСУ, заявила Захарова

МИД: РФ фиксирует деструктивный вклад всех вовлеченных в атаки ВСУ на ее регионы

© Фото : Настоящий Гладков/TelegramПоследствия атаки ВСУ по центру Белгорода
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : Настоящий Гладков/Telegram
Последствия атаки ВСУ по центру Белгорода. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила о деструктивном вкладе всех сторон, вовлеченных в атаки ВСУ по российским регионам.
  • МИД РФ тщательно фиксирует деструктивный вклад всех сторон, участвующих в атаках по российским регионам.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Россия фиксирует деструктивный вклад всех сторон, вовлеченных в атаки ВСУ по российским регионам, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
«

"Деструктивный вклад всех вовлеченных сторон в атаки по российским регионам не остается незамеченным и тщательно фиксируется", - говорится в ее комментарии на сайте МИД.

Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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