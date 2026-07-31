СМИ сообщили о начале конфликта между полками ВСУ и Драпатым

Ранее в пятницу издание "Украинская правда" сообщило, что Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав. По информации издания, ряд штурмовых полков ВСУ имели личную протекцию экс-главкома ВСУ Александра Сырского, благодаря чему могли без ограничений расширять штат и набирать новобранцев. Сейчас же, после смены главкома, в частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений.