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СМИ сообщили о начале конфликта между полками ВСУ и Драпатым - РИА Новости, 31.07.2026
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14:32 31.07.2026
СМИ сообщили о начале конфликта между полками ВСУ и Драпатым

Между Драпатым и штурмовыми полками начинается прямой конфликт

© Фото : офис президента УкраиныМихаил Драпатый
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Михаил Драпатый. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый главком ВСУ Михаил Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав.
  • В частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений после смены главкома.
  • Владимир Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прямой конфликт начинается между новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и штурмовыми полками, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу издание "Украинская правда" сообщило, что Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав. По информации издания, ряд штурмовых полков ВСУ имели личную протекцию экс-главкома ВСУ Александра Сырского, благодаря чему могли без ограничений расширять штат и набирать новобранцев. Сейчас же, после смены главкома, в частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений.
"Начинается прямой конфликт между новым главкомом Драпатым и крупнейшими штурмовыми полками ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издание.
Владимир Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.
Михаил Драпатый - РИА Новости, 1920, 26.07.2026
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреАлександр СырскийВладимир ЗеленскийМихаил ДрапатыйВооруженные силы УкраиныСтрана.ua
 
 
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