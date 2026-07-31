СМИ сообщили о начале конфликта между полками ВСУ и Драпатым

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Новый главком ВСУ Михаил Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав.
- В частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений после смены главкома.
- Владимир Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Александра Сырского.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Прямой конфликт начинается между новым главкомом ВСУ Михаилом Драпатым и штурмовыми полками, сообщает украинское издание "Страна.ua".
Ранее в пятницу издание "Украинская правда" сообщило, что Драпатый запретил украинским штурмовым полкам пополнять личный состав. По информации издания, ряд штурмовых полков ВСУ имели личную протекцию экс-главкома ВСУ Александра Сырского, благодаря чему могли без ограничений расширять штат и набирать новобранцев. Сейчас же, после смены главкома, в частях появились опасения скорого расформирования штурмовых соединений.
"Начинается прямой конфликт между новым главкомом Драпатым и крупнейшими штурмовыми полками ВСУ", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале издание.
Владимир Зеленский 22 июля подписал указ о назначении главкомом командующего объединенными силами ВСУ Михаила Драпатого вместо Сырского.
В ВСУ начался аудит, сообщил Драпатый
26 июля, 14:20