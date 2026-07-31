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"Мы готовы". СМИ рассказали о безумной идее Киева - РИА Новости, 31.07.2026
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12:39 31.07.2026 (обновлено: 15:06 31.07.2026)
"Мы готовы". СМИ рассказали о безумной идее Киева

Politico: Украина поможет США в войне против Ирана в обмен на оружие

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaКиев
Киев - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Киев. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Украина готова оказать помощь США и странам Персидского залива в войне против Ирана при условии передачи Киеву вооружений.
  • По данным Politico, США практически исчерпали варианты сдерживания ближневосточного конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив.
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Украина предоставит помощь США и странам Персидского залива в войне против Ирана, если Вашингтон передаст Киеву вооружения, сообщает Politico со ссылкой на источники среди украинских должностных лиц.
"Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас", — отметил собеседник издания.
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Чиновник утверждает, что Украина обладает большим опытом в сфере борьбы с БПЛА, а Штаты и страны Ближнего Востока заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Киевом.
По данным Politico, США практически исчерпали варианты сдерживания ближневосточного конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив, и пока одни государства пытаются избежать вовлечения в боевые действия, другие ввязываются на своих условиях.
В среду портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot. При этом в Вашингтоне ранее неоднократно указывали на дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.
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