"Мы готовы". СМИ рассказали о безумной идее Киева

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Украина готова оказать помощь США и странам Персидского залива в войне против Ирана при условии передачи Киеву вооружений.
- По данным Politico, США практически исчерпали варианты сдерживания ближневосточного конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив.
МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Украина предоставит помощь США и странам Персидского залива в войне против Ирана, если Вашингтон передаст Киеву вооружения, сообщает Politico со ссылкой на источники среди украинских должностных лиц.
"Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас", — отметил собеседник издания.
Чиновник утверждает, что Украина обладает большим опытом в сфере борьбы с БПЛА, а Штаты и страны Ближнего Востока заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Киевом.
По данным Politico, США практически исчерпали варианты сдерживания ближневосточного конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив, и пока одни государства пытаются избежать вовлечения в боевые действия, другие ввязываются на своих условиях.
В среду портал Axios сообщил, что Владимир Зеленский запросил у президента США Дональда Трампа срочно поставить к зиме 300 ракет для систем Patriot. При этом в Вашингтоне ранее неоднократно указывали на дефицит таких боеприпасов из-за боевых действий на Ближнем Востоке и ограниченных производственных мощностей.