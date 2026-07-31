Краткий пересказ от РИА ИИ Украина готова оказать помощь США и странам Персидского залива в войне против Ирана при условии передачи Киеву вооружений.

По данным Politico, США практически исчерпали варианты сдерживания ближневосточного конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив.

МОСКВА, 31 июля — РИА Новости. Украина предоставит помощь США и странам Персидского залива в войне против Ирана, если Вашингтон передаст Киеву вооружения, сообщает Politico со ссылкой на источники среди украинских должностных лиц.

"Мы готовы поддержать тех, кто поддерживает нас", — отметил собеседник издания.

Чиновник утверждает, что Украина обладает большим опытом в сфере борьбы с БПЛА, а Штаты и страны Ближнего Востока заинтересованы во взаимовыгодном сотрудничестве с Киевом.

По данным Politico, США практически исчерпали варианты сдерживания ближневосточного конфликта или возобновления поставок нефти через Ормузский пролив, и пока одни государства пытаются избежать вовлечения в боевые действия, другие ввязываются на своих условиях.