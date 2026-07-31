На Украине выступили с признанием после ударов ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта.

По словам корреспондента, это очень четко продуманная стратегия, а защиты от вооружений российской армии у Украины нет.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.

"Окно возможностей для Украины может закрыться. Осенью и зимой <…> массовые отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, наносит ущерб экономике", — сказал он после массированных авиаударов ВС России

По словам корреспондента, это очень четко продуманная стратегия, а защиты от вооружений российской армии у Украины нет.

"И это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас", — резюмировал Ваннер.

В четверг Минобороны сообщило, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.

При атаке бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны, добавили в министерстве.