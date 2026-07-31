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На Украине выступили с признанием после ударов ВС России - РИА Новости, 31.07.2026
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06:26 31.07.2026 (обновлено: 06:28 31.07.2026)
На Украине выступили с признанием после ударов ВС России

Welt: Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта

© REUTERS / Gleb GaranichМомент удара по военным целям в Киеве, Украина
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Gleb Garanich
Момент удара по военным целям в Киеве, Украина. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер заявил, что Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта.
  • По словам корреспондента, это очень четко продуманная стратегия, а защиты от вооружений российской армии у Украины нет.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Украина теряет возможность повлиять на исход конфликта, заявил находящийся в украинской столице корреспондент телеканала Welt Кристоф Ваннер.
"Окно возможностей для Украины может закрыться. Осенью и зимой <…> массовые отключения электроэнергии вновь будут представлять угрозу. Это подрывает моральный дух людей, наносит ущерб экономике", — сказал он после массированных авиаударов ВС России.
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По словам корреспондента, это очень четко продуманная стратегия, а защиты от вооружений российской армии у Украины нет.
"И это то, чему мы являемся свидетелями прямо сейчас", — резюмировал Ваннер.
В четверг Минобороны сообщило, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
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Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.
При атаке бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны, добавили в министерстве.
В середине июля лидер фракции "Слуга народа" Давид Арахамия также заявил, что грядущая зима будет самой тяжелой для Украины. Министр энергетики Украины Денис Шмыгаль, в свою очередь, в июне призывал граждан готовиться к тяжелому зимнему периоду.
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