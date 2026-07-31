Краткий пересказ от РИА ИИ
- Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление премьера Польши Дональда Туска о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики может послужить отвлекающим маневром для спасения Владимира Зеленского.
- По словам эксперта, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Это (заявление. — Прим. ред.) может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского", — сказал он.
По словам эксперта, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.
"Глобалисты воспользуются этим в своих интересах", — резюмировал Христофору.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.
Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная военнослужащими ВСУ.