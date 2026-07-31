Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе места падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026

Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе места падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026

© REUTERS / Kuba Stezycki Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе места падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026

Краткий пересказ от РИА ИИ Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление премьера Польши Дональда Туска о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики может послужить отвлекающим маневром для спасения Владимира Зеленского.

По словам эксперта, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, такое мнение в эфире своего Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.

"Это (заявление. — Прим. ред.) может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского ", — сказал он.

По словам эксперта, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.

"Глобалисты воспользуются этим в своих интересах", — резюмировал Христофору.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.

Туск выступил с заявлением о предполагаемом падении в стране якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.