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"Отвлекающий маневр": обвинения Туска в адрес России вызвали гнев в ЕС - РИА Новости, 31.07.2026
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04:18 31.07.2026 (обновлено: 09:15 31.07.2026)
"Отвлекающий маневр": обвинения Туска в адрес России вызвали гнев в ЕС

Христофору: Туск обвинил Россию в инциденте в Польше ради помощи Киеву

© REUTERS / Kuba StezyckiПремьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе места падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026
Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе места падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026 - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе места падения неизвестного объекта в районе деревни Тарнава-Колония. 30 июля 2026
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кипрский журналист Алекс Христофору считает, что заявление премьера Польши Дональда Туска о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики может послужить отвлекающим маневром для спасения Владимира Зеленского.
  • По словам эксперта, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Премьер-министр Польши Дональд Туск пытался выгородить Владимира Зеленского, заявив о якобы российском происхождении неопознанного объекта в воздушном пространстве республики, такое мнение в эфире своего YouTube-канала высказал кипрский журналист Алекс Христофору.
"Это (заявление. — Прим. ред.) может послужить хорошим отвлекающим маневром, чтобы спасти Зеленского", — сказал он.
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По словам эксперта, Туск намеренно обвиняет Россию в этом инциденте, чтобы создать повод для увеличения поставок оружия и финансовой помощи Киеву.
"Глобалисты воспользуются этим в своих интересах", — резюмировал Христофору.
В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта и вероятного места его падения, в частности, воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.
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Польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной в ноябре 2022 года. Позже же выяснилось, что на территории страны взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная военнослужащими ВСУ.
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В миреРоссияПольшаКиевДональд ТускВладимир ЗеленскийЕвросоюзВооруженные силы УкраиныЗРК С-300
 
 
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