СМИ: Трамп подтвердил, что Уиткофф и Кушнер скоро посетят Украину

"Трамп сообщил FT, что его внимание сосредоточено на прекращении войны России против Украины, добавив, что двое его спецпосланников, Джаред Кушнер и Стив Уиткофф, в ближайшие дни впервые посетят Украину", - пишет газета.

Ранее помощник президента РФ Юрий Ушаков сообщил, что президенты РФ и США Владимир Путин и Дональд Трамп обсудили в ходе телефонного разговора 4 июля вопросы украинского урегулирования. Американский лидер сообщил, что Уиткофф и Кушнер будут готовы в удобное время приехать в Москву.