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"Чего трясешься?" В Киеве обратились к Зеленскому после ударов ВС России - РИА Новости, 31.07.2026
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03:14 31.07.2026 (обновлено: 04:33 31.07.2026)
"Чего трясешься?" В Киеве обратились к Зеленскому после ударов ВС России

Соскин: реакция Зеленского на удары ВС России говорит о его страхе

© REUTERS / Yves HermanВладимир Зеленский
Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Yves Herman
Владимир Зеленский. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что реакция Владимира Зеленского на удары ВС России по военной инфраструктуре Украины говорит о его страхе.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на удары ВС России по военной инфраструктуре Украины говорят о том, что он напуган, заявил в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.
"Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания (президента США Дональда Трампа. — Прим. ред.) и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться надо, Зеленский, а не щеки дуть", — сказал он.
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По словам политолога, глава киевского режима забыл, что хозяин Белого дома ему вполне четко дал понять, чтобы тот выбрал дипломатический путь решения конфликта.
"Скоро США начнут закручивать гайки и Зеленскому придется в очередной раз выкручиваться, чтобы удержаться у власти. Вот он и нервничает, пытаясь выпросить новые ракеты у Трампа", — предупредил Соскин.
Вчера Зеленский после российских ночных авиаударов потребовал от партнеров незамедлительных поставок средств противовоздушной обороны.
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В четверг Минобороны сообщило, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.
Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.
При атаке бойцы использовали высокоточное оружие большой дальности наземного, воздушного и морского базирования, а также ударные дроны, добавили в министерстве.
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