"Чего трясешься?" В Киеве обратились к Зеленскому после ударов ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ Бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин заявил, что реакция Владимира Зеленского на удары ВС России по военной инфраструктуре Украины говорит о его страхе.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Реакция Владимира Зеленского на удары ВС России по военной инфраструктуре Украины говорят о том, что он напуган, заявил в эфире своего YouTube-канала выразил бывший помощник Леонида Кучмы Олег Соскин.

"Ты чего трясешься? Почему вместо того, чтобы выполнять указания (президента США Дональда Трампа . — Прим. ред.) и пойти на мир, снова ноешь и требуешь ракеты после ударов этих? Договариваться надо, Зеленский, а не щеки дуть", — сказал он.

По словам политолога, глава киевского режима забыл, что хозяин Белого дома ему вполне четко дал понять, чтобы тот выбрал дипломатический путь решения конфликта.

"Скоро США начнут закручивать гайки и Зеленскому придется в очередной раз выкручиваться, чтобы удержаться у власти. Вот он и нервничает, пытаясь выпросить новые ракеты у Трампа", — предупредил Соскин.

Вчера Зеленский после российских ночных авиаударов потребовал от партнеров незамедлительных поставок средств противовоздушной обороны.

В четверг Минобороны сообщило, что российские войска совершили массированную атаку на военные аэродромы и предприятия в нескольких областях Украины. Уточняется, что под удар попали объекты в Киеве и Львове, а также в Ивано-Франковской, Житомирской, Ровенской, Винницкой и Днепропетровской областях.

Среди других пораженных целей — сухогруз в порту Южный, еще два — у Одессы. Их использовали для доставки вооружений и военного имущества.