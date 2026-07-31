В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за комментарий

Краткий пересказ от РИА ИИ В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика из-за оскорбительного комментария к видео в соцсети.

Драка произошла в Демском районе, скорую помощь вызвали очевидцы.

Полиция составила административный протокол на мать 16-летнего автора видео и намерена принять меры в отношении других участников конфликта и их родителей.

УФА, 31 июл — РИА Новости. В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика из-за оскорбительного комментария, который тот оставил в соцсети, рассказали в МВД по Башкирии.

Инцидент произошел в Демском районе. В полицию об избиении сообщили из больницы, куда обратился 13-летний пострадавший. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место направили следственно-оперативную группу.

"Предварительно установлено, что мальчик в одной из социальных сетей оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который выложил 16-летний житель Уфы. Автору видео это не понравилось", — говорится в релизе

В переписке между подростками завязался конфликт, и они договорились выяснить отношения при личной встрече. Автор ролика пришел со своими знакомыми. На фото, которое публикуют местные СМИ, трое участников драки одеты в балаклавы.

Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили. Полицейские задержали двоих подростков, которые раньше на учете не состояли, и устанавливают личности остальных участников конфликта.