Рейтинг@Mail.ru
В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за комментарий - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:01 31.07.2026 (обновлено: 15:07 31.07.2026)
В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за комментарий

В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика за оскорбительный комментарий

© РИА Новости / Алексей Сухоруков | Перейти в медиабанкАвтомобили скорой медицинской помощи
Автомобили скорой медицинской помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Перейти в медиабанк
Автомобили скорой медицинской помощи. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика из-за оскорбительного комментария к видео в соцсети.
  • Драка произошла в Демском районе, скорую помощь вызвали очевидцы.
  • Полиция составила административный протокол на мать 16-летнего автора видео и намерена принять меры в отношении других участников конфликта и их родителей.
УФА, 31 июл — РИА Новости. В Уфе подростки избили 13-летнего мальчика из-за оскорбительного комментария, который тот оставил в соцсети, рассказали в МВД по Башкирии.
Инцидент произошел в Демском районе. В полицию об избиении сообщили из больницы, куда обратился 13-летний пострадавший. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место направили следственно-оперативную группу.
Автомобиль Следственного комитета России - РИА Новости, 1920, 26.10.2025
В Екатеринбурге подростки избили мужчину
26 октября 2025, 19:08
"Предварительно установлено, что мальчик в одной из социальных сетей оставил оскорбительный комментарий под видеороликом, который выложил 16-летний житель Уфы. Автору видео это не понравилось", — говорится в релизе.
В переписке между подростками завязался конфликт, и они договорились выяснить отношения при личной встрече. Автор ролика пришел со своими знакомыми. На фото, которое публикуют местные СМИ, трое участников драки одеты в балаклавы.
Очевидцы вызвали скорую. Пострадавшего после оказания медицинской помощи отпустили. Полицейские задержали двоих подростков, которые раньше на учете не состояли, и устанавливают личности остальных участников конфликта.
На мать автора видео составили административный протокол о неисполнении родительских обязанностей. В отношении его товарищей и их родителей также примут меры.
Пляжный волейбол - РИА Новости, 1920, 21.07.2026
Пляжного волейболиста избили на турнире в Петербурге из-за комментария
21 июля, 11:50
 
ПроисшествияУфаРоссияСпецпроекты
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала