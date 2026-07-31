Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам

В Минобороны РФ добавили, что в тот же день, в промежутке с 15.10 до 18.08 мск, российскими БПЛА "Герань-4" в Черном море были поражены три грузовых судна, находившихся северо-восточнее острова Змеиный и направлявшихся в сторону украинского побережья.