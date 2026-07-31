Минобороны показало кадры ударов по украинским сухогрузам

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Минобороны опубликовало кадры ударов по морским сухогрузам, участвовавшим в транспортировке вооружения, техники и имущества военного назначения в интересах ВСУ.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Минобороны РФ опубликовало кадры ударов по морским сухогрузам, участвовавшим в транспортировке вооружения, техники и имущества военного назначения в интересах ВСУ.
Ранее в Минобороны России сообщили, что ВС РФ продолжили наносить удары по портам и морским судам, задействованным в интересах ВСУ.
"Тридцатого июля в 08.10 (мск - ред.) беспилотным летательным аппаратом "Герань" нанесен удар по сухогрузу, находившемуся у причала в порту города Одесса. Также в 09.43 оператором БпЛА "Герань-4" нанесен удар по сухогрузу, находившемуся в порту "Южный" Одесской области", - говорится в сообщении российского военного ведомства.
В Минобороны РФ добавили, что в тот же день, в промежутке с 15.10 до 18.08 мск, российскими БПЛА "Герань-4" в Черном море были поражены три грузовых судна, находившихся северо-восточнее острова Змеиный и направлявшихся в сторону украинского побережья.