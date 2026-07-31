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В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали два человека - РИА Новости, 31.07.2026
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17:56 31.07.2026 (обновлено: 18:13 31.07.2026)
В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали два человека

В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали мужчина и 14-летняя девочка

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Борисовском округе Белгородской области 14-летняя девочка пострадала в результате ракетного обстрела села Красный Куток.
  • В Белгородском округе мужчина получил тяжелые травмы в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль.
БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мужчина и 14-летняя девочка пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.
"После утреннего ракетного обстрела села Красный Куток Борисовского округа в детскую областную клиническую больницу бригадой СМП была доставлена девочка 14 лет с акубаротравмой. Были проведены все медицинские обследования, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе "Макс".
В сообщении добавили, что в селе Толоконное Белгородского округа в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Он в тяжелом состоянии.
"В поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе FPV-дрона был поврежден автомобиль. В городе Белгороде при падении БПЛА поврежден фасад МКД. В селе Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль", - уточнили в штабе.
Также, по данным оперштаба, в хуторе Крисаново Краснояружского округа беспилотник атаковал частный дом, в городе Шебекино БПЛА ударил по грузовому автомобилю на территории предприятия.
Как информировал оперштаб, в пятницу в результате ракетного обстрела Борисовского округа погибла женщина, ее супруг и еще одна женщина ранены. В селе Красный Куток в пяти частных домах повреждены крыши, фасады, окна и заборы.
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