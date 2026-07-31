В Белгородской области при ударах ВСУ пострадали два человека

Краткий пересказ от РИА ИИ В Борисовском округе Белгородской области 14-летняя девочка пострадала в результате ракетного обстрела села Красный Куток.

В Белгородском округе мужчина получил тяжелые травмы в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль.

БЕЛГОРОД, 31 июл - РИА Новости. Мужчина и 14-летняя девочка пострадали в двух округах Белгородской области в результате ударов ВСУ, сообщили в оперативном штабе региона.

"После утреннего ракетного обстрела села Красный Куток Борисовского округа в детскую областную клиническую больницу бригадой СМП была доставлена девочка 14 лет с акубаротравмой. Были проведены все медицинские обследования, лечение продолжит амбулаторно", - говорится в канале оперштаба на платформе " Макс ".

В сообщении добавили, что в селе Толоконное Белгородского округа в результате атаки БПЛА на грузовой автомобиль мужчина получил открытую черепно-мозговую травму и множественные осколочные ранения. Он в тяжелом состоянии.

"В поселке Октябрьский Белгородского округа при ударе FPV-дрона был поврежден автомобиль. В городе Белгороде при падении БПЛА поврежден фасад МКД. В селе Почаево Грайворонского округа FPV-дрон атаковал автомобиль", - уточнили в штабе.

Также, по данным оперштаба, в хуторе Крисаново Краснояружского округа беспилотник атаковал частный дом, в городе Шебекино БПЛА ударил по грузовому автомобилю на территории предприятия.