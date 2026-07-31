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Коротченко оценил последствия удара по заводу в Киеве - РИА Новости, 31.07.2026
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Коротченко оценил последствия удара по заводу в Киеве

Коротченко: удар по заводу Terminal Autonomy в Киеве снизит возможности ВСУ

© Фото из личного архива Игорь Коротченко
Игорь Коротченко - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото из личного архива
Игорь Коротченко. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Ракетный удар ВС РФ уничтожил завод по выпуску БПЛА компании Terminal Autonomy в Киеве.
  • Завод производил до тысячи БПЛА различного типа ежемесячно, включая ударные AQ-400 Scythe, AQ-100 Bayonet и разведывательные RQ-100 Scout.
  • По мнению российского военного аналитика Игоря Коротченко, уничтожение завода существенно снизит возможности ВСУ продолжать атаки против России и является частью стратегии по ликвидации ключевых центров производства вооружения на территории Украины.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Ракетный удар по заводу-производителю дронов компании Terminal Autonomy в Киеве существенно снизит возможности ВСУ продолжать террористические атаки против России, заявил РИА Новости российский военный аналитик, главный редактор журнала "Национальная оборона" Игорь Коротченко.
Накануне газета The Guardian сообщила о ракетном ударе ВС РФ, который уничтожил завод по выпуску БПЛА американской Terminal Autonomy, расположенный в Киеве. По информации издания, эта компания производит высокоточные дроны для нанесения "глубоких ударов" с системами наведения, устойчивыми к российским сигналам радиоэлектронного подавления.
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Минобороны РФ сообщало, что в ходе ракетного удара было поражено место сборки и хранения БПЛА в юго-западной части Киева, где с привлечением специалистов украино-американской компании осуществлялось ежемесячное производство до одной тысячи БПЛА различного типа, в том числе ударных AQ-400 Scethe, AQ-100 Bayonet и разведывательных RQ-100 Scout.
"Уничтожение завода по выпуску БПЛА компании Terminal Autonomy в Киеве является продолжением серии наносимых Россией ударов с целью уничтожения ключевых центров производства наиболее опасных видов вооружения, используемых киевским режимом для террористических атак на российские объекты гражданской инфраструктуры", - сказал Коротченко.
Он подчеркнул, что ликвидация завода "существенным образом снизит возможности режима Зеленского продолжать подобного рода террористические атаки".
По оценкам западных СМИ, это первый известный случай, когда удару подверглось производство с участием военно-промышленной компании из США, отметил эксперт.
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"Это вполне оправданная и целенаправленная операция, необходимо кратно нарастить аналогичные удары по другим объектам военно-промышленного комплекса Украины, в том числе осуществляющих деятельность в кооперации с западными производителями вооружения и военной техники", – подчеркнул Коротченко.
По его мнению, это необходимо для того, чтобы последовательно реализовывать стратегию выбивания ключевых промышленных производств по разработке и сборке ракетного оружия, баллистики, а также дальнобойных дронов на территории Украины
"Аналогичная судьба постигнет и производство зенитных управляемых ракет PAC-3 к комплексу Patriot на территории Украины в случае, если все-таки Киев получит от США лицензию на их производство", – заключил Коротченко.
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