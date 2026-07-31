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Жителя Ставрополья приговорили к тюрьме за фейки о ВС России - РИА Новости, 31.07.2026
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12:25 31.07.2026
Жителя Ставрополья приговорили к тюрьме за фейки о ВС России

Житель Лермонтова получил шесть лет тюрьмы за распространение фейков о ВС России

© РИА Новости / Табылды КадырбековЗаключенный в исправительной колонии
Заключенный в исправительной колонии - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Табылды Кадырбеков
Заключенный в исправительной колонии. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • В Ставропольском крае суд приговорил местного жителя к шести годам колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к шести годам колонии местного жителя, обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Как заявили в ведомстве, следствием и судом установлено, что в феврале 2025 года 30-летний житель города Лермонтова разместил в одном из мессенджеров комментарии с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды".
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ПроисшествияРоссияСтавропольский крайСледственный комитет России (СК РФ)Лермонтов
 
 
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