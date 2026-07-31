Жителя Ставрополья приговорили к тюрьме за фейки о ВС России

Краткий пересказ от РИА ИИ
- В Ставропольском крае суд приговорил местного жителя к шести годам колонии за распространение фейков о действиях Вооруженных сил России.
НАЛЬЧИК, 31 июл – РИА Новости. Суд в Ставропольском крае приговорил к шести годам колонии местного жителя, обвиняемого в распространении фейков о действиях Вооруженных сил России, сообщили в региональном СУ СК РФ.
Как заявили в ведомстве, следствием и судом установлено, что в феврале 2025 года 30-летний житель города Лермонтова разместил в одном из мессенджеров комментарии с заведомо ложной информацией о действиях Вооруженных сил Российской Федерации.
"Приговором суда мужчине назначено наказание в виде шести лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина признан виновным по пункту "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ "Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил РФ, совершенное по мотивам политической, идеологической, национальной ненависти и вражды".