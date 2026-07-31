Краткий пересказ от РИА ИИ Читатели Gazeta.pl критически отреагировали на заявление премьер-министра Польши, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства и причастности к падению неизвестного летающего объекта.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели издания Читатели издания Gazeta.pl бурно отреагировали на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства и причастности к падению неизвестного летающего объекта.

"Эксперт с Украины наверняка найдет надпись кириллицей "За Родину, за Сталина", — пошутил один из комментаторов.

"Ну и дела, прислали нам ракету, а следом еще и своего "эксперта", чтобы он вмешивался в следствие и собирал информацию о методах работы наших спецслужб. Ловко придумано!" — отметил другой.

"А я хотел бы поблагодарить наши власти за обеспечение мне и моим согражданам безопасности. Хотел бы, но не вижу оснований. Увы, наши налоги идут на содержание этого недопремьера и его недоминистров", — поделился мнением еще один пользователь.

"Скажите прямо: граждане, собирайтесь на войну, дороги назад нет", — заключили читатели.

В четверг утром польские военные сообщили об обнаружении в воздушном пространстве страны неидентифицированного летающего объекта, а на месте его вероятного падения — воронки диаметром около десяти метров. Воздушная тревога продолжалась 13 минут.

Премьер-министр Польши выступил с заявлением о предполагаемом падении на территории страны якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.

В ноябре 2022 года польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной. Позже выяснилось, что на территории Польши взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.