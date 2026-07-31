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"Собирайтесь на войну". Слова Туска о России вызвали бурную реакцию в Сети - РИА Новости, 31.07.2026
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15:44 31.07.2026 (обновлено: 16:12 31.07.2026)

"Собирайтесь на войну". Слова Туска о России вызвали бурную реакцию в Сети

© REUTERS / Kuba StezyckiПремьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе падения неизвестного объекта около деревни Тарнава-Колония
Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе падения неизвестного объекта около деревни Тарнава-Колония - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / Kuba Stezycki
Премьер-министр Польши Дональд Туск общается с журналистами в районе падения неизвестного объекта около деревни Тарнава-Колония
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Читатели Gazeta.pl критически отреагировали на заявление премьер-министра Польши, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства и причастности к падению неизвестного летающего объекта.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Читатели издания Gazeta.pl бурно отреагировали на заявление премьер-министра Польши Дональда Туска, обвинившего Россию в нарушении воздушного пространства и причастности к падению неизвестного летающего объекта.
"Эксперт с Украины наверняка найдет надпись кириллицей "За Родину, за Сталина", — пошутил один из комментаторов.
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"Ну и дела, прислали нам ракету, а следом еще и своего "эксперта", чтобы он вмешивался в следствие и собирал информацию о методах работы наших спецслужб. Ловко придумано!" — отметил другой.
"А я хотел бы поблагодарить наши власти за обеспечение мне и моим согражданам безопасности. Хотел бы, но не вижу оснований. Увы, наши налоги идут на содержание этого недопремьера и его недоминистров", — поделился мнением еще один пользователь.
"Скажите прямо: граждане, собирайтесь на войну, дороги назад нет", — заключили читатели.
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Премьер-министр Польши выступил с заявлением о предполагаемом падении на территории страны якобы "российской ракеты", даже не дождавшись результатов экспертизы и расследования.
В ноябре 2022 года польские власти уже пытались обвинить Москву во взрыве недалеко от границы с Украиной. Позже выяснилось, что на территории Польши взорвалась ракета ЗРК С-300, выпущенная украинскими военными.
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Полный текст статьи и все комментарии читайте на сайте ИноСМИ >>
 
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