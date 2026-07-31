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Более 90 ветеранов СВО прошли обучение в МГИМО - РИА Новости, 31.07.2026
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13:08 31.07.2026
Более 90 ветеранов СВО прошли обучение в МГИМО

Цивилева: более 90 ветеранов СВО прошли обучение в МГИМО

CC BY-SA 4.0 / Victoria 959 / MGIMO Main PanoramaЗдание МГИМО
Здание МГИМО - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
CC BY-SA 4.0 / Victoria 959 / MGIMO Main Panorama
Здание МГИМО. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Свыше 90 ветеранов СВО прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 90 ветеранов СВО прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО, сообщила замминистра обороны РФ и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Церемония вручения дипломов ветеранам спецоперации, успешно завершившим обучение в МГИМО по программе дополнительного профессионального образования "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий", состоялась в пятницу в Доме приемов МИД России.
"Программа… объединила уже четыре потока слушателей. За это время обучение прошли более 90 ветеранов специальной военной операции", - говорится в приветственном слове Цивилевой, направленном участникам церемонии.
Программа профессиональной переподготовки ветеранов СВО реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России и фонда "Защитники Отечества".
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