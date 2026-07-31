Более 90 ветеранов СВО прошли обучение в МГИМО

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Свыше 90 ветеранов СВО прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Свыше 90 ветеранов СВО прошли обучение по программе профессиональной переподготовки в МГИМО, сообщила замминистра обороны РФ и председатель фонда "Защитники Отечества" Анна Цивилева.
Церемония вручения дипломов ветеранам спецоперации, успешно завершившим обучение в МГИМО по программе дополнительного профессионального образования "Управление городской инфраструктурой и развитием территорий", состоялась в пятницу в Доме приемов МИД России.
"Программа… объединила уже четыре потока слушателей. За это время обучение прошли более 90 ветеранов специальной военной операции", - говорится в приветственном слове Цивилевой, направленном участникам церемонии.
Программа профессиональной переподготовки ветеранов СВО реализуется при поддержке Главного управления по обслуживанию дипломатического корпуса (ГлавУпДК) при МИД России и фонда "Защитники Отечества".