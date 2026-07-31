Рейтинг@Mail.ru
В рамках сделки с Украиной США могут забрать все, что захотят, заявил Трамп - РИА Новости, 31.07.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
23:56 31.07.2026 (обновлено: 23:58 31.07.2026)
В рамках сделки с Украиной США могут забрать все, что захотят, заявил Трамп

Трамп оценил сделку с Украиной по редкоземам: можем забрать все, что захотим

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что у Украины очень богатые запасы редкоземельных элементов, и в рамках соглашения США могут получить практически все, что захотят.
  • США и Украина заключили сделку об украинских природных ресурсах, в соответствии с которой США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине.
  • Соглашение предусматривает создание инвестиционного фонда на Украине с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50, а также инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины и получение киевским режимом военной помощи от США.
НЬЮ-ЙОРК, 31 июл – РИА Новости. США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут получить практически все, что захотят, заявил американский президент Дональд Трамп.
«

Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – сказал он в интервью Real America's Voice.

США и Украина 30 апреля 2025 года заключили сделку об украинских природных ресурсах. В соответствии с ней США получают приоритетное право покупать продукцию, добытую на Украине. Соглашение предусматривает создание на Украине инвестиционного фонда с распределением управления и взносов между сторонами в соотношении 50 на 50.
Кроме того, документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 09.06.2026
Афера века: Трампа впервые в жизни обманули на полтриллиона ради России
9 июня, 08:00
 
В миреУкраинаСШАДональд Трамп
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала