В рамках сделки с Украиной США могут забрать все, что захотят, заявил Трамп

НЬЮ-ЙОРК, 31 июл – РИА Новости. США в рамках соглашения с Украиной по редкоземельным элементам могут получить практически все, что захотят, заявил американский президент Дональд Трамп.

"У Украины очень богатая, очень плодородная земля с точки зрения редкоземельных элементов. У нас подписано соглашение по редкоземельным элементам, и мы можем зайти туда в любое время и забрать практически все, что захотим", – сказал он в интервью Real America's Voice .

Кроме того, документ предполагает инвестирование в течение десяти лет в развитие Украины, а также получение киевским режимом военной помощи от США, которая будет засчитываться как взнос американского руководства в фонд. В середине июля 2025 года кабмин Украины утвердил перечень критических минералов и участков недр для привлечения инвесторов к добыче ископаемых и реализации соглашения с США.