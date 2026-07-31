Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под контроль США

Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп считает вероятным переход Гренландии под оперативный контроль Америки до окончания своего президентского срока.

Трамп отметил важность острова для США.

НЬЮ-ЙОРК, 31 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под оперативный контроль Америки до окончания срока его полномочий.

Ведущий Real America's Voice в ходе интервью с американским лидером рассказал Трампу о своем прогнозе, согласно которому остров окажется под оперативным контролем США до ухода президента с поста.

"Вам стоит сделать эту ставку", - ответил Трамп собеседнику.

Он также отметил важность острова для США.