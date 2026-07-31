Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под контроль США

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп считает вероятным переход Гренландии под оперативный контроль Америки до окончания своего президентского срока.
- Трамп отметил важность острова для США.
НЬЮ-ЙОРК, 31 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под оперативный контроль Америки до окончания срока его полномочий.
"Вам стоит сделать эту ставку", - ответил Трамп собеседнику.
Он также отметил важность острова для США.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.