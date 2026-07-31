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Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под контроль США - РИА Новости, 31.07.2026
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23:53 31.07.2026
Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под контроль США

Трамп предложил ставить на отход Гренландии США до конца его срока

© AP Photo / Carolyn KasterПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Carolyn Kaster
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп считает вероятным переход Гренландии под оперативный контроль Америки до окончания своего президентского срока.
  • Трамп отметил важность острова для США.
НЬЮ-ЙОРК, 31 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп посоветовал поставить на то, что Гренландия перейдет под оперативный контроль Америки до окончания срока его полномочий.
Ведущий Real America's Voice в ходе интервью с американским лидером рассказал Трампу о своем прогнозе, согласно которому остров окажется под оперативным контролем США до ухода президента с поста.
"Вам стоит сделать эту ставку", - ответил Трамп собеседнику.
Он также отметил важность острова для США.
Гренландия входит в состав Датского королевства, однако Трамп неоднократно повторял, что остров должен стать частью Соединенных Штатов. Власти Дании и Гренландии предостерегали Вашингтон от захвата острова, указывая, что ожидают уважения их территориальной целостности.
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В миреСШАГренландияАмерикаДональд Трамп
 
 
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