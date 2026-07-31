Трамп допустил, что может попасть под преследование МУС

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп допустил, что может попасть под преследование Международного уголовного суда.
- Администрация США считает Международный уголовный суд нелегитимной организацией и начала предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку.
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что может попасть под преследование Международного уголовного суда.
Администрация США считает этот суд нелегитимной организацией и начала предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку, заявлял ранее госсекретарь Марко Рубио.
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"Нет никакой информации о том, что они преследуют меня. Такое может произойти", – сказал Трамп во время встречи со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия.