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Трамп допустил, что может попасть под преследование МУС - РИА Новости, 31.07.2026
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22:27 31.07.2026
Трамп допустил, что может попасть под преследование МУС

Трамп не исключил, что попадет под преследование Международного уголовного суда

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп
Президент Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп допустил, что может попасть под преследование Международного уголовного суда.
  • Администрация США считает Международный уголовный суд нелегитимной организацией и начала предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку.
ВАШИНГТОН, 31 июл – РИА Новости. Президент США Дональд Трамп допустил, что может попасть под преследование Международного уголовного суда.
Администрация США считает этот суд нелегитимной организацией и начала предпринимать усилия, чтобы привести его к порядку, заявлял ранее госсекретарь Марко Рубио.
«
"Нет никакой информации о том, что они преследуют меня. Такое может произойти", – сказал Трамп во время встречи со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Юрисдикцию Международного уголовного суда (МУС) не признают страны, в которых проживает больше половины населения Земли. Среди них Россия, США, Китай, Индия, Турция, Азербайджан, Белоруссия, Египет, Индонезия, Иран, Казахстан, Саудовская Аравия.
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