Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

© Фото : офис президента Украины Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне

"Не готовы". На Украине узнали, что произошло между Трампом и Зеленским

Краткий пересказ от РИА ИИ Дональд Трамп, обещая Владимиру Зеленскому передать лицензии на ракеты для Patriot, хотел добиться компромиссов со стороны Украины и ЕС.

МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, обещая Владимиру Зеленскому передать лицензии на ракеты для Patriot, хотел добиться компромиссов со стороны Украины и ЕС, пишет "Страна.ua".

"Не исключено, что первоначальное обещание Трампа было способом подвинуть в том числе Украину и ЕС к каким-то компромиссам по мирному урегулированию. И, вероятно, президент США, после последней встречи с Зеленским, пришел к выводу, что Киев и европейцы к этим компромиссам не готовы", — говорится в публикации.

Украинское издание также подчеркивает, что, несмотря на восторженные заголовки западной прессы о "переломе" в отношении Трампа к Зеленскому после их встречи, последующие события такие выводы не особо подтверждают.

Президент США в пятницу заявил в беседе с журналистами, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину.

Дональд Трамп ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Соединенные Штаты Украине такую лицензию. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий.