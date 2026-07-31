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"Не готовы". На Украине узнали, что произошло между Трампом и Зеленским - РИА Новости, 31.07.2026
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20:47 31.07.2026
"Не готовы". На Украине узнали, что произошло между Трампом и Зеленским

На Украине назвали обещание Трампа о Patriot для Киева попыткой добиться уступок

© Фото : офис президента УкраиныВладимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© Фото : офис президента Украины
Владимир Зеленский и президент США Дональд Трамп во время встречи в Белом доме в Вашингтоне
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Дональд Трамп, обещая Владимиру Зеленскому передать лицензии на ракеты для Patriot, хотел добиться компромиссов со стороны Украины и ЕС.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп, обещая Владимиру Зеленскому передать лицензии на ракеты для Patriot, хотел добиться компромиссов со стороны Украины и ЕС, пишет "Страна.ua".
"Не исключено, что первоначальное обещание Трампа было способом подвинуть в том числе Украину и ЕС к каким-то компромиссам по мирному урегулированию. И, вероятно, президент США, после последней встречи с Зеленским, пришел к выводу, что Киев и европейцы к этим компромиссам не готовы", — говорится в публикации.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
Трамп усомнился в передаче Киеву технологии производства Patriot
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Украинское издание также подчеркивает, что, несмотря на восторженные заголовки западной прессы о "переломе" в отношении Трампа к Зеленскому после их встречи, последующие события такие выводы не особо подтверждают.
Президент США в пятницу заявил в беседе с журналистами, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину.
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Дональд Трамп ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Соединенные Штаты Украине такую лицензию. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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