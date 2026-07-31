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Трамп усомнился в передаче Киеву технологии производства Patriot - РИА Новости, 31.07.2026
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20:05 31.07.2026 (обновлено: 22:40 31.07.2026)
Трамп усомнился в передаче Киеву технологии производства Patriot

Трамп заявил, что против передачи лицензии на ракеты для Patriot кому-либо

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп заявил, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину.
  • По словам Трампа, передача таких технологий может быть опасной, поскольку те, кому они переданы, могут использовать их против Соединенных Штатов.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил в беседе с журналистами, что выступает против передачи технологий производства Patriot кому-либо, включая Украину.
Его выступление транслировал аккаунт Белого дома в соцсети X.
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"Нам нужно быть очень осторожными, позволяя кому-либо производить наше передовое оружие. Очень сложно передавать технологии такого уровня. Те, кому вы передаете технологии, также могут обернуться против вас. Это возможно", — предупредил он.
Дональд Трамп ранее заявил в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставят ли Соединенные Штаты Украине такую лицензию. Эти слова прозвучали всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Зеленский утверждал, что американский лидер якобы уже согласился на передачу технологий.
Глава МИД России Сергей Лавров заявлял, что любые грузы, которые содержат вооружение для Киева, станут законной целью для Москвы. В Кремле отметили, что накачивание Украины оружием не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаСШАКиевДональд ТрампСергей Лавров
 
 
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