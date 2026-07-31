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Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk, заявил Трамп - РИА Новости, 31.07.2026
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19:59 31.07.2026
Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk, заявил Трамп

Трамп: Зеленский запросил у США ракеты Tomahawk

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot.
  • Дональд Трамп отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
  • Президент США заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет для Patriot, но пока не уверен, предоставит ли ее.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.
"Что касается... Зеленского, он хотел бы получить комплексы Patriot и ракеты Tomahawk - одно оборонительное оружие, другое наступательное, но оба, как вы знаете, смертоносные… Здесь нужно действовать очень взвешенно и проявлять крайнюю осторожность", - сказал Трамп во время встречи со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Ранее президент США Дональд Трамп заявили в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".
Во вторник вечером Зеленский встретился с Трампом в Белом доме в закрытом режиме. По итогам встречи Зеленский заявил, что Трамп якобы согласился дать Киеву лицензии на производство ракет-перехватчиков для ЗРК Patriot. Американский лидер сообщил, что заявил Зеленскому о необходимости завершить украинский конфликт, а встречи с ним и премьером Израиля Биньямином Нетаньяху прошли "очень хорошо".
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
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