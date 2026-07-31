Зеленский хочет получить от США ракеты Tomahawk, заявил Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot.

Дональд Трамп отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам высокоточного и смертоносного оружия другим странам.

Президент США заявил, что Вашингтон изучает вопрос о предоставлении Украине лицензии на производство зенитных ракет для Patriot, но пока не уверен, предоставит ли ее.

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил, что Владимир Зеленский запросил у Вашингтона ракеты Tomahawk и перехватчики Patriot, при этом американский лидер отметил необходимость крайне осторожно и взвешенно подходить к поставкам столь высокоточного и смертоносного оружия другим странам.

"Что касается... Зеленского, он хотел бы получить комплексы Patriot и ракеты Tomahawk - одно оборонительное оружие, другое наступательное, но оба, как вы знаете, смертоносные… Здесь нужно действовать очень взвешенно и проявлять крайнюю осторожность", - сказал Трамп во время встречи со своим кабинетом министров в резиденции Кэмп-Дэвид.

Ранее президент США Дональд Трамп заявили в интервью британской газете Financial Times, что пока "не уверен", предоставит ли США Украине лицензию на производство зенитных ракет Patriot, отметив, что Вашингтон "изучает этот вопрос".