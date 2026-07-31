США будут наносить очень сильные удары по Ирану, заявил Трамп

"Мы будем наносить по ним (по Ирану - ред.) очень сильные удары, и в какой-то момент они скажут: "Мы просто больше не можем этого терпеть", - сказал Трамп на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.

Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.