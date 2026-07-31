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США будут наносить очень сильные удары по Ирану, заявил Трамп - РИА Новости, 31.07.2026
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19:53 31.07.2026
США будут наносить очень сильные удары по Ирану, заявил Трамп

Трамп заявил, что США собираются наносить очень сильные удары по Ирану

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп заявил, что Америка собирается наносить сильные удары по Ирану.
  • Он добавил, что США хотят победить и что Иран сохранил некоторый военный потенциал.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Американский президент Дональд Трамп сообщил, что США собираются наносить очень сильные удары по Ирану.
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"Мы будем наносить по ним (по Ирану - ред.) очень сильные удары, и в какой-то момент они скажут: "Мы просто больше не можем этого терпеть", - сказал Трамп на заседании кабинета министров в резиденции Кэмп-Дэвид.
Говоря о перспективе восстановления режима прекращения огня с Ираном, американский президент заявил, что США попросту хотят победить. Трамп также признал, что Ирану удалось сохранить некоторый военный потенциал.
Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с того дня провели несколько серий атак на Иран. Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 30.07.2026
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