Краткий пересказ от РИА ИИ Трамп предупредил, что в случае победы демократов на выборах в США может произойти наплыв мигрантов, аналогичный ситуации в испанском анклаве Сеута.

Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, и число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту, достигло 34.

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал наплыв мигрантов в испанском анклаве Сеута и предупредил, что то же самое может произойти в США в случае победы демократов на выборах.

« "Это ужасно. Запомните эту картину. Так будет у нас через три года, если к власти придет неправильная сторона", - приводит слова Трамп журналистка Fox News Джеки Хайнрик.

Американский лидер добавил, что "если демократы придут к власти, хорошей жизни у вас не будет".

В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 34.