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Трамп предрек США наплыв мигрантов в случае победы демократов - РИА Новости, 31.07.2026
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15:51 31.07.2026
Трамп предрек США наплыв мигрантов в случае победы демократов

Трамп предрек США наплыв мигрантов, как в Испании, в случае победы демократов

© РИА Новости / Стрингер | Перейти в медиабанкПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© РИА Новости / Стрингер
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Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Трамп предупредил, что в случае победы демократов на выборах в США может произойти наплыв мигрантов, аналогичный ситуации в испанском анклаве Сеута.
  • Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, и число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту, достигло 34.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал наплыв мигрантов в испанском анклаве Сеута и предупредил, что то же самое может произойти в США в случае победы демократов на выборах.
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"Это ужасно. Запомните эту картину. Так будет у нас через три года, если к власти придет неправильная сторона", - приводит слова Трамп журналистка Fox News Джеки Хайнрик.
Американский лидер добавил, что "если демократы придут к власти, хорошей жизни у вас не будет".
В четверг тысячи молодых марокканцев собрались у границы между Марокко и Сеутой. Мэр-президент Сеуты Хуан Хесус Вивас заявил, что около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко. Он добавил, что число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту из Марокко, достигло 34.
Следующие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.
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В миреСеутаСШАМароккоДональд ТрампНаплыв мигрантов в Испании
 
 
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