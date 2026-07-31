Трамп предрек США наплыв мигрантов в случае победы демократов

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Трамп предупредил, что в случае победы демократов на выборах в США может произойти наплыв мигрантов, аналогичный ситуации в испанском анклаве Сеута.
- Около 60 тысяч человек проникли за сутки в Сеуту из Марокко, и число мигрантов, погибших при попытках проникнуть в Сеуту, достигло 34.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп прокомментировал наплыв мигрантов в испанском анклаве Сеута и предупредил, что то же самое может произойти в США в случае победы демократов на выборах.
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"Это ужасно. Запомните эту картину. Так будет у нас через три года, если к власти придет неправильная сторона", - приводит слова Трамп журналистка Fox News Джеки Хайнрик.
Американский лидер добавил, что "если демократы придут к власти, хорошей жизни у вас не будет".
Следующие выборы в США пройдут 3 ноября. В этот день, в частности, будут избраны 33 сенатора и все 435 членов палаты представителей конгресса. Кроме того, состоятся выборы в законодательные органы многих штатов.