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Лидеры Европы пытаются скрыться от внимания Трампа, пишут СМИ - РИА Новости, 31.07.2026
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11:22 31.07.2026
Лидеры Европы пытаются скрыться от внимания Трампа, пишут СМИ

Politico: лидеры Европы пытаются скрыться от внимания Трампа

© AP Photo / Rod LamkeyПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Rod Lamkey
Президент США Дональд Трамп . Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Европейские лидеры стараются избегать внимания Трампа и новых требований США о вмешательстве в конфликт с Ираном.
МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Европа устала от конфликта с Ираном, лидеры стран делают все возможное, чтобы оставаться незамеченными американским лидером Дональдом Трампом и избежать новых требований США вмешаться в ситуацию, пишет газета Politico.
"На данный момент европейские лидеры делают все возможное, чтобы не попасть в поле зрения Трампа и избежать новых требований к европейцам о каком-либо вмешательстве", - приводит издание слова бывшего сотрудника министерства иностранных дел Финляндии Йоэля Линнанмяки.
По его словам, главное чувство, которое сейчас царит в Европе - это усталость, поскольку "всякий раз, когда прекращаются боевые действия, за этим неизбежно следует виток эскалации".
Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.
Центральное командование ВС США утверждало, что это было сделано якобы в ответ на действия Тегерана против коммерческих судов, которые пересекали Ормузский пролив. Иранские военные ответили ударами по базам США в ряде стран Ближнего Востока. Тегеран также обвинил Вашингтон в нарушении меморандума о прекращении боевых действий.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.04.2026
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