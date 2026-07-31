Краткий пересказ от РИА ИИ Европейские лидеры стараются избегать внимания Трампа и новых требований США о вмешательстве в конфликт с Ираном.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Европа устала от конфликта с Ираном, лидеры стран делают все возможное, чтобы оставаться незамеченными американским лидером Дональдом Трампом и избежать новых требований США вмешаться в ситуацию, пишет газета Politico.

"На данный момент европейские лидеры делают все возможное, чтобы не попасть в поле зрения Трампа и избежать новых требований к европейцам о каком-либо вмешательстве", - приводит издание слова бывшего сотрудника министерства иностранных дел Финляндии Йоэля Линнанмяки.

По его словам, главное чувство, которое сейчас царит в Европе - это усталость, поскольку "всякий раз, когда прекращаются боевые действия, за этим неизбежно следует виток эскалации".

Президент США Дональд Трамп 8 июля заявил, что прекращение огня, достигнутое с Ираном в ночь на 18 июня, более не действует. Американские военные с 8 июля провели несколько серий атак на Иран.