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Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине - РИА Новости, 31.07.2026
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08:29 31.07.2026
Трамп сделал заявление о завершении конфликта на Украине

Трамп: США хотят завершения конфликта на Украине с Россией

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonПрезидент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Президент Дональд Трамп выступает в Овальном кабинете Белого дома. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский президент Дональд Трамп заявил, что США хотят урегулирования украинского конфликта.
  • Владимир Зеленский утверждал, что глава американской администрации якобы уже согласился на передачу технологий по производству боеприпасов для ЗРК Patriot Киеву.
МОСКВА, 31 июл — РИА Новости. США хотят урегулирования украинского конфликта, заявил американский президент Дональд Трамп в интервью британской газете Financial Times.
«
"Проще говоря, мы хотим, чтобы война на Украине с Россией закончилась. Я не ищу ракет. Мы ищем мира", — рассказал он.
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Это заявление прозвучало всего через два дня после встречи в Белом доме, по итогам которой Владимир Зеленский утверждал, что глава американской администрации якобы уже согласился на передачу технологий по производству боеприпасов для ЗРК Patriot Киеву.
В субботу пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что условия для остановки боевых действий были изложены два года назад МИД России, и конфликт может прекратиться сразу же, если киевский режим примет соответствующие решения.
Во время выступления в МИД в 2024 году Владимир Путин назвал условия для завершения украинского конфликта, в том числе указав на необходимость Киева вывести войска из ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей, а также заявить об отказе от планов вступления в НАТО. Россия также неоднократно отмечала, что заинтересована в том, чтобы урегулирование носило долгосрочный характер.
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