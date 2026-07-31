СМИ: Трамп за второй срок собрал более $800 миллионов пожертвований

Краткий пересказ от РИА ИИ Президент США Дональд Трамп за второй срок у власти собрал более 800 миллионов долларов пожертвований.

Различные компании, включая Softbank, Apple, Microsoft, Amazon и Meta Platforms*, сделали значительные пожертвования на проекты, связанные с Трампом.

Президенту не запрещается собирать неограниченные суммы денег на некоммерческие проекты, и обнародование имен спонсоров не требуется.

МОСКВА, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп за второй срок у власти собрал более 800 миллионов долларов пожертвований, сообщает газета Президент США Дональд Трамп за второй срок у власти собрал более 800 миллионов долларов пожертвований, сообщает газета Wall Street Journal со ссылкой на собственный анализ и источники.

"В общей сложности переизбранный на второй срок президент ( Трамп - ред.) собрал более 800 миллионов долларов с момента возвращения к власти", - говорится в материале издания.

По утверждению источников, японская холдинговая компания Softbank пожертвовала 50 миллионов долларов президентской библиотеке Трампа, американская корпорация Apple - около 25 миллионов на строительство бального зала в Белом доме, корпорация Microsoft - около десяти миллионов, онлайн-ритейлер Amazon - около пяти миллионов. В свою очередь, компания Meta Platforms* (запрещена в России как экстремистская) недавно пожертвовала десять миллионов политическому комитету Securing American Greatness, связанному с Трампом, а также 22 миллиона - его будущей президентской библиотеке и еще несколько миллионов - на бальный зал. Meta* также выступала спонсором церемонии инаугурации Трампа и двух пасхальных мероприятий.

Как отмечает газета, по закону президенту не запрещается собирать неограниченные суммы денег на некоммерческие проекты, к которым относятся все вышеупомянутые. Обнародование имен спонсоров также не требуется.

Так, американскую нефтяную корпорацию Chevron якобы попросили пожертвовать в этом году 50 миллионов долларов, однако она предоставила намного более скромную сумму, утверждает Wall Street Journal. Оборонная компания Lockheed Martin в конце 2025 - начале 2026 года пожертвовала более десяти миллионов долларов на празднование 250-й годовщины основания США и проекты развития инфраструктуры в районе Вашингтона.

Как сообщают источники, организация Freedom 250, отвечавшая за торжества в честь 250-летия, собрала более 50 миллионов долларов. В числе доноров - компания TikTok (около двух миллионов), корпорация Oracle и энергетическая компания ExxonMobil (более одного миллиона долларов каждая).