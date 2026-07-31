СМИ: Трамп разочаруется, если Израиль не выведет войска из Газы

Краткий пересказ от РИА ИИ Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.

Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения процесса разоружения.

На место израильских войск придут Международные силы стабилизации численностью более пяти тысяч военнослужащих из разных стран.

ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет "разочарован", если Израиль не выполнит своих обязательств по выводу войск из Газы, сообщает журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на американского чиновника.

В ночь на пятницу по московскому времени Трамп сообщил, что Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно этому документу, Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения указанного процесса.

"В зависимости от того, как быстро это (разоружение - ред.) будет продвигаться, станет ясно, когда израильские силы будут выведены. Представитель США и Совета мира также отметил, что если Израиль не будет придерживаться условий, президент Трамп будет "разочарован", - написала Мейер в соцсети Х

На место израильских войск придут Международные силы стабилизации. Источники сообщили журналистке, что они будут насчитывать более пяти тысяч военнослужащих из разных стран.