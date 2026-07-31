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СМИ: Трамп разочаруется, если Израиль не выведет войска из Газы - РИА Новости, 31.07.2026
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04:04 31.07.2026
СМИ: Трамп разочаруется, если Израиль не выведет войска из Газы

NewsNation: Трамп разочаруется, если Израиль не выведет войска из Газы

© REUTERS / SAUL LOEBДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© REUTERS / SAUL LOEB
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа.
  • Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения процесса разоружения.
  • На место израильских войск придут Международные силы стабилизации численностью более пяти тысяч военнослужащих из разных стран.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп будет "разочарован", если Израиль не выполнит своих обязательств по выводу войск из Газы, сообщает журналистка телеканала NewsNation Келли Мейер со ссылкой на американского чиновника.
В ночь на пятницу по московскому времени Трамп сообщил, что Совет мира утвердил договоренность о полном разоружении ХАМАС и других вооруженных группировок в секторе Газа. Согласно этому документу, Израиль обязан вывести свои войска из анклава после завершения указанного процесса.
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"В зависимости от того, как быстро это (разоружение - ред.) будет продвигаться, станет ясно, когда израильские силы будут выведены. Представитель США и Совета мира также отметил, что если Израиль не будет придерживаться условий, президент Трамп будет "разочарован", - написала Мейер в соцсети Х.
На место израильских войск придут Международные силы стабилизации. Источники сообщили журналистке, что они будут насчитывать более пяти тысяч военнослужащих из разных стран.
Девятого октября 2025 года Израиль и ХАМАС при посредничестве Египта, Катара, США и Турции договорились о реализации первого этапа мирного плана, представленного американским президентом Дональдом Трампом. На следующий день в Газе вступил в силу режим прекращения огня. Израильские войска в соответствии с соглашением отошли на так называемую желтую линию, сохранив под своим контролем более 50% территории сектора.
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