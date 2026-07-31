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СМИ: Трамп обсудил с Саудовской Аравией и Израилем нормализацию отношений - РИА Новости, 31.07.2026
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03:05 31.07.2026
СМИ: Трамп обсудил с Саудовской Аравией и Израилем нормализацию отношений

FT: Трамп обсудил нормализацию отношений между Саудовской Аравией и Израилем

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нормализацию отношений между двумя странами.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил газете Financial Times, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нормализацию отношений между двумя странами.
"Президент сообщил FT, что говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о нормализации отношений, и что это "то, что обеим странам очень нравится. Это может произойти", - пишет газета.
Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что США ведут с Саудовской Аравией переговоры по нормализации отношений между Эр-Риядом и Израилем.
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В миреСШАСаудовская АравияИзраильБиньямин НетаньяхуДональд ТрампМухаммед бен Салман (министр обороны Саудовской Аравии)ООН
 
 
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