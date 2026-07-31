СМИ: Трамп обсудил с Саудовской Аравией и Израилем нормализацию отношений

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нормализацию отношений между двумя странами.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп заявил газете Financial Times, что обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом бен Абдель Азизом Аль Саудом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху нормализацию отношений между двумя странами.
"Президент сообщил FT, что говорил с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Салманом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху о нормализации отношений, и что это "то, что обеим странам очень нравится. Это может произойти", - пишет газета.
Ранее постоянный представитель США при ООН Майк Уолтц заявил, что США ведут с Саудовской Аравией переговоры по нормализации отношений между Эр-Риядом и Израилем.