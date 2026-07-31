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Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС, утверждает Трамп - РИА Новости, 31.07.2026
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01:40 31.07.2026
Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС, утверждает Трамп

Трамп: Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС

© AP Photo / Julia Demaree NikhinsonДональд Трамп
Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 31.07.2026
© AP Photo / Julia Demaree Nikhinson
Дональд Трамп. Архивное фото
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Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.
  • Международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за безопасность Газы, по словам Трампа.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.
"По мере завершения разоружения израильские войска будут выводиться, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасна для своих жителей и соседей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.
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