Израиль выведет войска из Газы после разоружения ХАМАС, утверждает Трамп

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.
- Международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за безопасность Газы, по словам Трампа.
ВАШИНГТОН, 31 июл - РИА Новости. Президент США Дональд Трамп утверждает, что Израиль выведет войска из Газы после полного разоружения ХАМАС и остальных группировок.
"По мере завершения разоружения израильские войска будут выводиться, а международные стабилизационные силы вместе с новой палестинской полицией возьмут на себя ответственность за то, чтобы Газа была безопасна для своих жителей и соседей", - написал Трамп в соцсети Truth Social.